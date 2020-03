Účet za obnovu globální ekonomiky se již vyšplhal na 7 bilionů USD

Nevyřešenou otázkou však zůstává, co se bude dít, když stimulační opatření nezaberou a globální ekonomika se v druhé polovině letošního roku opět nerozběhne. Další gigantické stimuly by již nemusely být účinné. Na globálním trhu by totiž mohly začít chybět výrobky a služby, které se dnes přestávají produkovat. V takovém případě bude nutné odstranit restrikce v globální ekonomice , přestože by to znamenalo rychlejší šíření onemocnění COVID-19 . Dostali bychom se totiž do situace, kdy samotné onemocnění by bylo méně závažným problémem než obrovský nárůst chudoby ve světě.