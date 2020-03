Zjišťujeme zájem o autobusovou přepravu z Madridu do ČR

27.03.2020 / 12:16 | Aktualizováno: 27.03.2020 / 12:56

Vzhledem k pokračující nouzové situaci ve Španělsku Velvyslanectví ČR v Madridu zjišťuje zájem českých občanů o autobusovou přepravu do ČR, která by se uskutečnila komerčním autobusem.

Velvyslanectví ČR v Madridu zjišťuje předběžný zájem českých občanů a cizinců s trvalým či přechodným pobytem na území ČR o využití mimořádné autobusové přepravy do ČR s odjezdem z Madridu, která by byla realizována soukromou komerční společností. Na základě jednání velvyslanectví se soukromým dopravcem uvádíme tuto předběžnou informaci:

- odjezd z Madridu koncem příštího týdne, zřejmě v pátek 3.4.2020,

- předběžná cena při naplnění povolené kapacity autobusu cca 9.000 Kč (relativně vysoká cena je dána na území Španělska platnými předpisy během nouzového stavu, které povolují využít pouze třetinové naplnění kapacity dopravního prostředku). Přesná cena bude upřesněna na základě projeveného zájmu následně.

V případě Vašeho zájmu o využití nabízené přepravy Vás žádáme o vyplnění přiloženého formuláře a jeho zaslání na emailovou adresu velvyslanectví madrid@embassy.mzv.cz , a to do pondělí 30.3.2020 do 12:00 hodin. Pokud dojde k naplnění kapacity autobusu (při uplatnění španělských omezení cca 15 osob), autobusová společnost otevře na svých webových stránkách systém závazných rezervací míst včetně zveřejnění přesné ceny, o čemž budou všichni nám potvrzení zájemci emailem obratem informováni. Další záležitosti již bude nutné řešit přímo s dopravcem.