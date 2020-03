Ztratili jste kvůli koronaviru příjem? Požádejte banku o odklad splátek

Náš svět se během pár dnů obrátil vzhůru nohama. Asi nikdo z nás nebyl na to všechno, co se teď děje, připravený, mnoho z nás řeší existenční problémy. Patříte také mezi ty, kteří přišli o práci buď úplně, nebo vám byl úvazek zkrácen a řešíte, jak zaplatit splátky úvěru? Požádejte banku o doklad.

Nouzová situace si žádá nouzová řešení. Šíření pandemie je třeba zabránit, vláda tak zavedla opatření, v jejichž důsledku desítkám tisíc českých domácností poklesly příjmy. Málokdo má takovou finanční rezervu, aby si se situací bez pomoci poradil. Mnoho lidí se tak oprávněně obává, že když zaplatí všechny nutné výdaje, nezbude jim na pravidelné měsíční splátky úvěrů.

Domnívám se, že splátka hypotéky odčerpává z rodinného rozpočtu značnou částku a několikaměsíční pokles nebo dokonce úplný výpadek příjmu je pro mnohé problém. Odklad splátek výrazně pomůže jak lidem, kteří onemocněli novým typem koronaviru nebo jsou v nařízené karanténě, tak i rodičům čerpajícím ošetřovné či živnostníkům, kteří uzavřeli provozovny a ze dne na den přišli o zákazníky i veškeré tržby.

Víte, že banky na to poměrně rychle zareagovaly a nabízí svým zákazníkům úlevu v podobě odkladu až tří měsíčních splátek? Odkazy na kontaktní formuláře a související informace jsme pro vás sepsali na jedno místo.

O odklad můžete požádat online

Kdo by dnes chodil mezi lidi, pokud to není bezpodmínečně nutné? Moderní technologie nám umožňují spoustu věcí vyřídit z klidu a tepla domova, se žádostí o odklad splátek to není jinak.

Jaké jsou podmínky pro odklad splátek?

Otázka, kterou si klade každý, kdo se o odklad chystá požádat. České bankovnictví nic takového zatím nezažilo, proto banky podmínky odkladu splátek finalizují a brzy je zveřejní na svých stránkách. Ani pro banky tato situace není snadná, je třeba nastavit procesy a systémy jak uvnitř jednotlivých bank, tak s Českou národní bankou, aby nebyly v rozporu se zákony a pravidly bankovního dohledu.

Náš tip: Buďte v obraze, co se děje ve světě bank a hypoték v době koronavirové krize. Hyponamiru.cz pro vás denně sleduje dění a agreguje ho do aktualizovaného článku.

Kdo má na odklad splátek nárok?

Tříměsíční odklad splátek je určen zejména lidem, kteří onemocněli koronavirem, jsou v nařízené karanténě, pečují o dítě, nebo zcela či částečně přišli o svůj příjem. Jednotlivé podmínky se ale u jednotlivých bank mohou mírně lišit.

Na základě doporučení České bankovní asociace mají nárok na odklad splátek:

- Zaměstnanci

- Drobní živnostníci (OSVČ)

- Podnikatelé

Víte, že odklad splátky hypotéky je zdarma?

Hypotéka je po dobu odkladu úročena a úroky zaplatíte až po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek. Vyřízení žádosti o odklad je třeba u Komerční banky zdarma.

Společnou podmínkou u všech bank třeba je, že žadatel o odklad hypotéky nesmí být již v prodlení se splátkou. Pokud tedy dopředu víte, že nemůžete splátku odeslat, začněte co nejdříve jednat s bankou. Odklad splátky hypotéky je krátkodobou pomocí a můžete o něj žádat jen jednou.

Víte, že v případě odkladu splátek se nemusíte bát ani negativního záznamu v Bankovním registru klientských informací nebo Centrálním registru úvěrů?