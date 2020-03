GM 69 000 zaměstnanců sníží dočasně plat o 20%. 6 500 US zaměstnanců bude dočasně propuštěno s náhradou ve výši 75%

Americká automobilka GM včera oznámila, že pro 69 000 zaměstnanců z celého světa hodlá s platností od 1. dubna snížit dočasně platy o 20% ve snaze zachovat zaměstnanost v době koronavirové pandemie.Snížená mzda by měla být včetně úročení nahrazena do poloviny března 2021 6 500 US zaměstnanců bude dočasně zcela propuštěno s tím, že budou pobírat náhradu ve výši 75% původního platu při zachování služebních pozic a zdravotních benefitů.