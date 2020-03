Dánsko uzavřelo v reakci na šíření Covid-19 dočasně své hranice. Nákladní doprava zatím neomezena

Dánsko: nákladní doprava zatím neomezena

27.03.2020 / 09:12 | Aktualizováno: 27.03.2020 / 09:33

Dánsko uzavřelo v reakci na šíření Covid-19 dočasně své hranice, a to s účinností od 14. března do 13. dubna. Zachování zásobování je dánskými úřady vnímáno jako prioritní, omezení se tak týkají především osobní dopravy, kdy cizinci cestující do Dánska musí prokázat relevantní důvod pro svůj pobyt v zemi.