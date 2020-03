Piráti: Vláda by měla zvážit náhradu škody podnikatelům podle vzorečku a napravit právní přešlapy v opatřeních

V sedmistránkové interpelaci vytýkám vládě následující právní přešlapy:

1. Volby do Senátu na Teplicku odložila bez předložení zákona , ač to ústavní pořádek vyžaduje

2. Nezákonně zakázala konání zastupitelstev samospráv

4. Chybně odůvodňuje režim náhrady škody vzniklé opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR

5. Dává pouze několik hodin k prostudování návrhů poslancům, ač by to mělo být alespoň 24 hodin

Současně jsem konfrontoval místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou s jejím vyjádřením, že nikomu žádné kompenzace nebude vyplácet, ačkoliv byl majetek podnikatelů obětován ve veřejném zájmu.

Je však nutné upozornit na to, že rozhodně nepůjde o plné kompenzace ušlých tržeb. Bude nutné to srovnat se situací, kdy by se epidemie rozjela v plné síle bez krizových opatření , což by určitě tržby také snížilo, a dále započítat kompenzace, které stát již poskytl. Také bude nutné přihlédnout například k tržbám z prodeje přes okénko. Toto vyžaduje nákladnou analýzu a možná i znalecký posudek, aby byl občan u soudu úspěšný.