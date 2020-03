Konferenční hovor Kofoly bez překvapení

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Na včerejším konferenčním hovoru Kofoly po 4Q19 výsledcích byly hlavním tématem probíhající krize a s tím zadlužení firmy Kofola řekla, že jejím hlavním cílem je udržení zadluženosti do konce roku pod úrovní dluhových kovenantů (3,5x ND/EBITDA). Kovenanty jsou testovány čtvrtletně a firma o nich nyní jedná s bankami. Kofola odkládá investice a provozní náklady, kromě těch nutných. Finanční ředitel věří, že v případě potřeby banky kovenanty dočasně uvolní. Na rozhodnutí o dividendách je dost času, valná hromada je plánována na přelom května a června. Z pohledu hospodaření byly podle CFO první dva měsíce roku výborné a vysoké prodeje v retailu částečně vyvažují zavřené restaurace, takže se aktuální situace ve výsledcích za první čtvrtletí ještě příliš neprojeví. Na druhé čtvrtletí firma nemá žádný výhled. Ve třetím čtvrtletí by zavřené hranice mohly být teoreticky pozitivní, menší příliv turistů do Prahy by ji příliš nebolel. Z pohledu vstupních materiálů Kofola zopakovala očekávání víceméně stabilních nákladů na sladidla a prozatím nižší náklady na PET granule. Produkce stále normálně běží, Kofola jen zastavila produkci nápojů pro HoReCa segment.Celkově se zdá, že Kofola by mohla porušit dluhové kovenanty ve 2Q/3Q20 po převzetí Ondrášovky. Odložení CAPEXů a OPEXů a optimalizace pracovního kapitálu by ale mohly této situaci zabránit. Dobré výsledky za 2M20 a nižší náklady na materiály také výsledky podpoří.Banky by vzhledem k jejich vysoké kapitálové přiměřenosti a likviditě neměly mít problém kovenanty uvolnit, pokud bude ve druhém pololetí výhled k návratu trhu do normálu. Celkově na konferenčním hovoru zazněly jen očekávatelné informace.Petr Bártek