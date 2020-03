ČEZ postoupil v projektu lithia u Cínovce do fáze zkušební těžby. Beneš vidí ziskovou příležitost pro Severočeské doly

ČEZ se po důkladném posouzení projektu těžby lithia na Cínovci rozhodl postoupit do druhé fáze projektu. Druhá fáze neznamená těžbu, ale bude spočívat v technickém ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách, jak je v případě jakékoliv potenciální těžby běžné. Zároveň by probíhaly práce na získávání dalších nutných povolení. Tato druhá testovací fáze by trvala přibližně do roku 2023. ČEZ a Severočeské doly se tak dohodly na uzavření dodatkové smlouvy s EMH a její dceřinou společností Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Dodatek smlouvy podléhá schválení valnou hromadou akcionářů EMH.



„Po pečlivém zvážení, provedení due-diligence a posouzení předběžné studie proveditelnosti jsme se rozhodli postoupit do další fáze projektu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Výsledky našich zkoumání, které jsme konzultovali s domácími i zahraničními odborníky, ukazují, že pro nás projekt může být ziskový. Projekt je potenciálně velmi zajímavou příležitostí pro naši společnost Severočeské doly, která je největší hornickou společností v Česku. Postupy otestované v laboratoři si ale nejdřív musíme vyzkoušet v pilotních provozech.“



Pro tuto fázi nebude třeba budovat žádná větší zařízení na Cínovci, hornina bude zkoumána v testovacích provozech mimo lokalitu. Ověřovány budou zejména konkrétní způsoby získávání lithia z cinvalditu ve větších objemech.Odbytištěm pro krušnohorské lithium by mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny Evropská unie identifikovala rozvoj evropské výroby baterií jako jednu ze svých strategických priorit vzhledem k silnému zastoupení automobilového průmyslu , a to včetně zajištění surovin jako lithium . Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií s tím spojených se předpokládá, že poptávka po lithiu naroste do roku 2030 více než desetinásobně. Pro tuto fázi tak předpokládáme využití dotačních titulů dostupných v rámci strategické iniciativy „Evropská bateriová aliance“ (European Battery Alliance) nebo v rámci „Fondu pro spravedlivou transformaci“ (Just Transition Fund).Orgány společnosti ČEZ nyní rozhodly o uzavření dodatku smlouvy na získání 51 procent ve společnosti Geomet , která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Získání 51% podílu proběhne zvýšením kapitálu společnosti o částku 29,1 mil. eur a prostředky budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci. Skupina ČEZ bude mít v pětičlenné radě jednatelů Geomet tři zástupce a EMH dva. Konkrétně získá podíl v Geomet společnost Severočeské doly , dceřiná společnost ČEZ . Příslušný dodatek smluv mezi ČEZ , Severočeskými doly, Geomet EMH ještě podléhá schválení valnou hromadou EMH , protože se jedná o významnou změnu akcionářské struktury této společnosti. Valná hromada EMH by se měla uskutečnit v dubnu.„Dosavadní prověřování ložiska a stavu prací bylo velice důkladné. Podíleli se na něm čeští odborníci i nejpřednější kapacity ze zahraničí,“ říká generální ředitel společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímek. „Projekt těžby na Cínovci by mohl dávat dlouhodobou perspektivu práce pro řadu našich odborníků. Kromě získání nejrůznějších povolení, musíme ověřit metody získávání lithia z horniny a zpracovat detailní projekt důlního díla.“Druhá fáze projektu bude zahrnovat i vypracování finální ekonomické a technologické studie proveditelnosti. Teprve na základě výsledků druhé fáze rozhodnou ČEZ Severočeské doly , zda přistoupí k samotné těžbě. Pokud se během příštích let nakonec ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ Severočeské doly vystoupit. V takovém případě získá automaticky Skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu.