HDP USA se ve 2Q propadne o 10%. O práci přijde 10 miliónů Američanů

Jen pro duben se odhaduje, že o práci přijde 500 000 - 5 miliónů osob. V březnu 2009 to bylo nejhůře 800 000. Míra nezaměstnanosti by mohla dosáhnout až 10,6% a mimo pracovní trh by se mohlo ocitnout až necelých 18 miliónů osob, což bude o 12 miliónů vyšší číslo než v únoru. Přes současnou koronavirovou krizí se míra nezaměstnanosti pohybovala na 3,5%.