Americkým trhům pomohla masivní podpora ekonomiky

Americké indexy dnes pokračovaly ve svých nárůstech, které jsou podporovány vlnou optimizmu. Tu tvoří právě existující podpory ekonomiky jak od centrální banky FEDu tak od kongresu. Investoři očekávají, že tyto stimuly budou pokračovat i do budoucna a že se monetární i fiskální politika budou snažit v této době omezit vliv nákazy na ekonomiku. Už se totiž začíná projevovat jeho vliv na ekonomiku a to jak pozastavením obchodní aktivity tak i skokem v žádostech o podporu v nezaměstnanosti . Americkým indexům se dnes podařilo připsat další výraznější zisky, když se jejich nárůst pohyboval v blízkosti hodnoty +6 %.Stimuly prozatím dosahují 2 bilionů amerických dolarů v oblasti fiskální politiky a v monetární sféře to je závazek navýšit program odkupu dluhopisů . Guverné FEDu Jerome Powell řekl, že americká ekonomika se může dostat do recese , ale že centrální bankéři udělají vše pro to, aby případné zotavení bylo co nejrychlejší a nejsilnější.Závazek FEDu přišel ve chvíli, kdy počet infikovaných virem Covid-19 USA přesáhl hranici 75 000 a počet zemřelých 1000 osob. V USA sice nejsou tak razantní opatření na zamezení pohybu osob jako například u nás, není tam ale ni tolik zakořeněná právní ochrana zaměstnanců na úkor zaměstnavatelů. Takže i vliv menších opatření se projevil nárůstem žádostí o dávky nezaměstnanosti vyšším, než 700 000, což se stalo poprvé v historii sledování.Jedním z hlavních trháků dnešního obchodního dne byly akcie Boeing, které poskočily o 13,7 %. Je to díky tomu, že velká část fiskálního stimulu bude pravděpodobně směřovat právě do výrazně zasaženáho leteckého sekotru. Dařilo se i bankám, které se nemusejí tolik obávat výrazných problémů se splácením od ekonomických subjektů a například JP Morgan, Goldman Sachs nebo Bank of America svými dnešními nárůsty okupovaly 7% hranici