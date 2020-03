Wall Street 26.3. - DJIA vstoupil do nového býčího trendu, stačily mu k tomu jen 3 dny. Špatná makra spustila růst

US akciové trhy dnes opětovně výrazně rostly. DJIA si připsal 6,4% a zaznamenal tak nejlepší třídenní růst od roku 1931. Zároveň tímto růstem vstoupil do nového býčího trendu, když od úterního dna posílil o více jak 20%. V úterý index ztrácel oproti poslednímu maximu z poloviny února cca 37%.Podobně na tom je také širší S&P 500 technologický Nasdaq . Oběma indexům k jejich posledním maximům stále chybí přes 20%.Podle účastníků trhu se tak stalo díky dnešní "strašlivé" zprávě z US trhu práce , kdy počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v uplynulém týdnu rostl desetinásobně oproti běžnému normálu. Podle účastníků trhu investoři hledí vždy dopředu a s touto zprávou se jim dostalo kýžené katarze a zisku víry, že dále už bude jen lépe.Část trhu také věří, že 3,5 miliónu nových žádostí o podporu je vlastně ještě docela příznivé číslo.Z čistě technického pohledu mají trhy stále silný prostor pro růst směrem ke svým dlouhodobým průměrům.Ekonomové po dnešních datech z trhu práce předpokládají, že HDP USA ve 2Q propadne až o 20%, což vyžene 10 miliónů lidí z pracovního trhu.Při Velké krizi v třicátých letech minulého století se ve vrcholné fázi vykazovala míra nezaměstnanosti kolem 25%.Jen pro duben se odhaduje, že o práci přijde 500 000 - 5 miliónů osob. V březnu 2009 to bylo nejhůře 800 000. Míra nezaměstnanosti by mohla dosáhnout až 10,6% a mimo pracovní trh by se mohlo ocitnout až necelých 18 miliónů osob, což bude o 12 miliónů vyšší číslo než v únoru. Přes současnou koronavirovou krizí se míra nezaměstnanosti pohybovala na 3,5%.