Nákladní doprava v Maďarsku pokračuje i nadále – je však nutné dodržovat určitá pravidla

20.03.2020 / 22:22 | Aktualizováno: 26.03.2020 / 16:53

Maďarsko v rámci vyhlášeného stavu nouze uzavřelo dne 17. 3. 2020 hranice pro cizince. Toto nařízení se však týká jen osobní dopravy a nikoliv nákladní. Dle ministra zahraničních věcí a obchodu Pétera Szijjártóa je udržení nákladní dopravy důležité pro zajištění dodávek pro maďarské obyvatelstvo stejně jako pro chod maďarské ekonomiky.

Pro maďarské řidiče platí vše v zásadě bez omezení. Řidiči, kteří nejsou maďarskými občany, musí pro tranzit Maďarskem použít přechody na určených koridorech (jde o hlavní silniční tahy - viz odkazy níže), pro tranzit jsou určené speciální čerpací stanice a odpočívadla (zastavovat či čerpat pohonné hmoty na jiných místech je zakázáno). Vozidla, která skrze Maďarsko jen projíždějí, budou na hranicích označena.

Pro nemaďarské řidiče, jež dovážejí zboží do Maďarska či zboží z Maďarska vyvážejí, je možné využit nejen tranzitní přechody, ale i některé přechody, jejichž stav je uveden na stránkách maďarské policie viz odkaz níže. Na hranicích by měl být řidič informován o tom, jak se co nejrychleji dopravit na některý z uvedených koridorů. Řidič v kabině musí být sám a nesmí projevovat symptomy nemoci.

Platí rovněž stále, že pro všechny řidiče (včetně těch maďarských) existují omezení v případě, že jedou z rizikových oblastí, t.j. z Itálie, Íránu, Číny, Jižní Koreje a Izraele. Definována jsou pravidla pouze pro řidiče přijíždějící z Itálie (např. nutnost ochranných a dezinfekčních prostředků), u ostatních zemí, vzhledem k jejich geografické vzdálenosti, jsou všechny případy posuzovány individuálně. Nicméně doporučujeme používat ochranné prostředky pro všechny řidiče.

Kamiony a vozidla s návěsem s maximální povolenou hmotností nad 7,5 tun nyní mohou (až do odvolání) jezdit i o víkendu a o státních svátcích. Stále platí povinost platit mýto, je možné ho uhradit i online. K tranzitu určené čerpací stanice - jde o stanice firmy MOL - mají omezené možnosti platby "tankovacími" kartami. Doporučuje se proto, aby řidiči měli dostatek hotovosti či dostatečný zůstatek na bankovní kartě. Nadměrný náklad by se nyní měl platit online. Požadavky na povinný odpočinek byly upraveny.

Řidiči musí na hranicích prokázat, že jsou účastníky nákladní dopravy a předložit potřebné přepravní doklady - např. nákladní list CMR a dodací list. Pokud firma chce převážet zboží, ale není účastníkem nákladní dopravy (nemá dotyčné doklady), je třeba, aby v dostatečném předstihu zaslala žádost Maďarské policii (v angličtině) na emailovou adresu torzs@orfk.police.hu. Maďarská policie následně zašle rozhodnutí, zda žádosti vyhoví či ne.

Nelze vyloučit, že se opatření budou v budoucnu měnit.

Více podrobností k podmínkám vstupu a tranzitu, včetně mapy, lze nalézt na této stránce Asociace maďarských dopravců (v angličtině), která se průběžně aktualizuje. Mapu tranzitních tras lze nalézt i na stránkách maďarské policie.

Více podrobností k platbě mýta lze nalézt na tomto odkazu National Toll Payment Services (v angličtině).

V případě jakýchkoliv dotazů k překročení hranic pro nákladní dopravu je možné využít non-stop informační linku Maďarské policie na čísle: +420 1 443 5003.

Petr Michálek - ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Budapešti.