Denné zhrnutie: Pozitívna nálada na trhoch zatiaľ pretrváva

Akciové indexy v Európe a v USA pokračujú v raste. Výnosy na dlhopisoch klesajú, pričom drahé kovy zaznamenali nárast. Ropa pokračuje v poklese. Na forexovom trhu dnes zaznamenal najvýraznejší pokles americký dolár, pričom najviac sa darilo nórskej korune a britskej libre.

Nálada na trhoch sa zlepšila po tom, čo americká vláda schválila stimulačný balík na zabránenie negatívnym dopadom koronavírusu v objeme 2 biliónov dolárov. Tento masívny fiškálny stimul prispieva k oslabovaní amerického dolára, pričom podporuje nárast na akciových trhoch. Treba však poznamenať, že pozitívna nálada na trhoch môže byť len krátkodobá a akonáhle pominie optimizmus týkajúci sa stimulačných opatrení, akciové indexy sa opäť môžu dostať pod tlak, nakoľko počet nových prípadov nákazy v USA rapídne rastie. Treba mať na pamäti, že negatívna situácia týkajúca sa koronavírusu sa týmito stimulačnými opatreniami nevyriešila a stále je vo svete prítomná. Stimuly skôr pomôžu odvrátiť to, aby sa problémy pretavili aj do finančného sektora, pričom majú do istej miery eliminovať masívne prepúšťanie a podporiť spotrebu.

Z makroekonomického kalendára sme dnes videli maloobchodné tržby z Británie za február, ktoré zaznamenali medzimesačný pokles na úrovni 0,3%, pričom sa očakával nárast na úrovni 0,2%. Britská centrálna banka dnes ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni 0,1%. Z USA bol zverejnený rast HDP za Q4 2019, ktorý skončil podľa očakávaní na úrovni 2,1%. Počet nových žiadostí o podporu v USA zaznamenal rekordný nárast na 3,28 milióna, pričom sa očakával počet žiadostí na úrovni 1 milión. Tieto dáta naznačujú, že v USA dochádza k pomerne výraznému prepúšťaniu, čo sa môže pretaviť do rastu nezamestnanosti, čo bude mať negatívny dopad na hospodársky rast.

Americký akciový index US500 dnes testuje rezistenciu na úrovni 2600 bodov. V prípade, ak cena neprekoná spomínanú úroveň rezistencie, otvorí sa priestor na potenciálny pokles smerom k úrovni 2400 bodov, no v prípade zhoršenia nálady na trhoch nie je vylúčené, že cena môže testovať lokálne minimá okolo úrovne 2200 bodov. Zdroj: xStation5