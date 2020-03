Akcie žijí vidinou dalšího stimulu. V Česku se mluví o QE

Po propadu se akcie na hlavních světových trzích odrazily strmě vzhůru a dnešní den je tak od Asie přes Evropu až nyní po Ameriku ve znamení výrazných zisků. Některé indexy přidávají i slušně přes 8 procent a k takovému růstu se blíží i Praha, na které dnes září hlavně Erste a Avast.

Dluhopisové trhy jsou naopak pod tlakem a jejich výnosy míří nahoru. Na 10Y splatnosti je to v USA o 8 bazických bodů, v Německu o 4. Eurodolar se dopoledne vydal nahoru, ale své zisky následně koriguje, když se obchoduje na 1,0780.

Propad akcií jako obvykle nalákal krátkodobé kupce, ale navíc je znát čím dál více podpory ze strany průběžně ohlašovaných programů vlád a centrálních bank. Po neomezeném QE Fedu je na spadnutí stimul americké vlády za zhruba 2 biliony USD. Ten se sice trochu zadrhl v Senátu, ale ještě dnes by mohl být schválen.

Nová data, která jsme dnes dostali, těžko hodnotit. Indexy nákupních manažerů v Japonsku, eurozóně i USA z pochopitelných důvodů ukázaly výrazné zhoršení. To se odehrává zejména v sektoru služeb, zatímco průmysl zatím tak prudký útlum aktivity nehlásí. Spíše než radost z "celkem snesitelných" průmyslových čísel je však na místě předpoklad, že se v datech nestihla naplno projevit poslední opatření proti šíření viru, která mnohde vedou k přerušování výroby.

Koruna dnes zkoušela posílit, ale podařilo se to jen z části, ačkoli proti dolaru si připisuje zhruba procento. Na páru s eurem se obchoduje na 27,72 a k dolaru na 25,63.

Důležitou domácí zprávou je otevírání prostoru pro české QE. Vláda do Sněmovny předloží zákon, který by umožňoval centrální bance nakupovat státní dluhopisy. Z vládní strany jde o snahu pojistit si financování dluhu, který bude muset kvůli velkým podpůrným plánům hodně narůst. ČNB nahromaděním velkých devizových rezerv pomáhá financovat dluhy zahraničních vlád a nyní se otevře prostor pro přesun peněz k té české. Pokud totiž sáhne po QE společně s očekávaným snížením úrokových sazeb, bude možná potřebovat zároveň částečně rozpouštět své devizové rezervy na obranu měny, která by se snadno mohla dostat pod další velký tlak.

Velmi slušné zisky si dnes připisovaly akciové indexy napříč Evropou, panevropský index Stoxx 50 vzrostl o více než 7 %. Nejlépe se dnes dařilo německým titulům, DAX si tak připsal téměř 9 %. Také indexy trhů ve Francii a Velké Británii zapisují více než 7% zisky.



Zahanbit se nenechaly ani akcie na pražské burze, které dnes následovaly Evropu k výraznému růstu. Index PX si připsal 7,7 %. Největšími tahouny byly akcie Avast s 11 % růstem a především Erste, které získaly více než 12 %.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:24 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.7146 -0.2314 27.8467 27.5653 CZK/USD 25.6747 -0.7027 25.8776 25.4340 HUF/EUR 354.3722 0.5083 358.0295 349.3580 PLN/EUR 4.6107 -0.0237 4.6315 4.5745

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6248 0.0223 7.6868 7.6068 JPY/EUR 120.3850 1.0238 120.5430 119.4330 JPY/USD 111.5355 0.6093 111.5520 110.2890

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9175 -1.4608 0.9320 0.9150 CHF/EUR 1.0596 0.2408 1.0600 1.0564 NOK/EUR 12.0273 -3.1299 12.2956 11.7799 SEK/EUR 10.9842 -0.9749 11.1453 10.9483 USD/EUR 1.0796 0.4181 1.0889 1.0768

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6861 -1.6186 1.7153 1.6736 CAD/USD 1.4472 -0.0604 1.4534 1.4374

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny