Růst akcií naznačuje pevnější důvěru investorů, i když rizika zůstávají velká

Náladu investorů, stále zkoušenou strmě rostoucími statistikami nakažených a obětí koronaviru i odhady drtivých ekonomických důsledků, notně vylepšila poslední vlna podpůrných opatření. Připomeňme, že Fed přistoupil k neomezeným nákupům dluhopisů a v americkém Kongresu by měl po dohodě bez problémů projít fiskální balík přibližně za 2 biliony USD. Vedle toho německý parlament formálně posvětil dříve oznámený soubor opatření za 750 mld. EUR.



Zvláště včerejší návrat investorů do rizika byl extrémně rychlý a dnes vidíme pokračování. Ačkoli hlavní akciové indexy rostou už pomaleji, fakt, že nenásleduje podstatná korekce včerejška, naznačuje upevňující se důvěru.



Zdá se, že trhy věří v dostatečnost představených opatření a jejich schopnost udržet klíčové ekonomiky "jen" u krátkého a hlubokého propadu. Řada událostí je však stále před námi a některé ještě mohou důvěru nalomit. Zejména sem řadíme velmi rychlé šíření nákazy v USA, které může přimět vládu k prodloužení restriktivních opatření. Dále je to evidence dopadu na ekonomiku, které mohou být v řadě případů krátkodobě extrémní. A případně by stejným směrem zapůsobily i signály o tom, že i přes veškerou podporu se spouští bankroty, útlum investic či další vývoj svědčící o delší recesi.



Zatím máme hlavně pravidelná čísla o nákaze, která sice zůstávají ošklivá, ale trhy si na ně už evidentně zvykly. Stále více se budou přidávat makroekonomické statistiky a tento týden už začíná vyplňovat některá prázdná políčka v tabulkách. Dnes to byl slabý německý index Ifo nebo americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Ty celkové byly v únoru celkem fajn, neboť rostly. Po očištění o dopravní prostředky však zůstal pokles a nečekaně hluboko klesly také očištěné objednávky kapitálového zboží, jež naznačují plánovanou investiční aktivitu. O něco čerstvější informace přinášejí týdenní statistiky. Dnes to byly žádosti o hypotéku , které v zámoří spadly skoro o 30 procent, zítra se bude sledovat, jak masivní bude nárůst počtu žadatelů o dávky Co se týče dalších trhů, dluhopisy jsou už nějakou dobu o poznání klidnější než akcie . Dnes rostly výnosy v Německu , zatímco v USA sledujeme jejich pokles. V obou případech činí změna kolem 3 bazických bodů. Eurodolar se dopoledne zvedal, načež mu došel dech. Zisky mu ale vrátil německý ministr Scholz, který otevřel možnosti použití peněz z ESM. Ropa nahradila intradenní ztráty, zlato klesá o více než procento. Koruna se i dnes snažila posilovat, načež odpoledne jí nesvědčilo a část zisků vrací. Zítřejší zasedání ČNB znamená pro trh riziko jak ze strany možného spuštění QE, tak i slovního varování, že pro stabilizaci kurzu mohou být použity devizové rezervy . Přestože vypadá domácí měna stále zranitelná, trochu jí pomáhá vylepšení sentimentu na hlavních trzích. Pražská burza si připisuje přes 1,5 procenta, když jedinou velkou brzdou byla Erste . Ta oznámila revizi návrhu na dividendu a za současné situace je poměrně jasné, kterým směrem by úprava šla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:16 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.5493 -0.6458 27.7427 27.3154 CZK/USD 25.4321 -0.8476 25.7577 25.2152 HUF/EUR 353.3500 -0.4175 355.9400 351.6200 PLN/EUR 4.5765 -0.6176 4.6070 4.5635

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7036 1.4039 7.7200 7.6340 JPY/EUR 120.8200 0.6142 120.8990 119.5160 JPY/USD 111.5455 0.3513 111.6910 111.0490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9194 0.2508 0.9276 0.9056 CHF/EUR 1.0604 0.0241 1.0630 1.0584 NOK/EUR 11.7765 -1.3670 12.0316 11.6697 SEK/EUR 11.0101 0.7371 11.0389 10.8617 USD/EUR 1.0831 0.2522 1.0850 1.0761

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6762 0.3855 1.6861 1.6466 CAD/USD 1.4320 -0.7781 1.4426 1.4296

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



