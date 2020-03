Konzervativní reakce ČNB na současný vývoj (26.3.2020)

Dnešní zasedání bankovní rady ČNB nepřekvapilo. Centrální bankéři sice přistoupili k výraznějšímu snížení úrokových sazeb, ale všechny avizované kroky ČNB lze označit jako úpravy parametrů standardní měnové politiky. Bankovní rada ČNB konkrétně jednomyslně snížila úrokové sazby o 0,75procentního bodu. Hlavní úroková sazba, dvoutýdenní repo, je od zítřka nově 1,00 %, diskontní sazba 0,05 % a lombardní sazba 2,00 %. Dále ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,00 % od 1. dubna 2020. ČNB také očekává, že se komerční banky, pojišťovny a penzijní společnosti zdrží jakékoliv výplaty dividend, aby neohrozily svoji finanční odolnost.

ČNB nijak výrazně neakcentovala ani nespecifikovala případné intervence proti oslabení koruny ani možné spuštění programu nákupu vládních dluhopisů v blízké budoucnosti, o kterém se před dnešním zasedání živě spekulovalo. Ve srovnání s dalšími centrálními bankami se tak ČNB i v současnosti zatím striktně drží konzervativních nástrojů měnové politiky.

Na druhou stranu ČNB několikrát zdůraznila vysokou nejistotu, která se váže s vývojem české ekonomiky v letošním roce i kurzem koruny. ČNB zároveň vyjádřila připravenost dalšího uvolnění měnové politiky v případě, že si to podmínky vyžádají, a to i na mimořádném zasedání. A výsledně je ČNB podle všeho připravena svoji škálu měnověpolitických nástrojů rozšířit. To, zda se v brzké době dočkáme kvantitativního uvolňování po česku, vyloučit rozhodně nelze, ale z vyjádření centrálních bankéřů vyplynulo, že jsou v tomto směru poměrně opatrní.

Koruna na tiskovou konferenci ČNB reagovala vůči euru posílením směrem k úrovni 27,20 CZK/EUR, avšak toto posílení nelze přeceňovat. Stejným směrem se totiž vyvíjelo obchodování i s dalšími středoevropskými měnami a celkově se dnes nese nálada na finančních trzích v poměrně optimistickém duchu. Dnešní výsledek zasedání ČNB na kurz koruny tak nelze přeceňovat.