Gates: Kdybych byl prezident USA, soustředil bych se na karanténu. Zdraví je přednější než peníze

kušenosti z Číny ukazují, že se jedná zhruba o 6 týdnů. Pokud se po takové době začne ukazovat, že počty nakažených začnou klesat, tak by to byl signál, že jde o správná opatření

Bill Gates v reakci na plány US prezidenta Trumpa reaktivivat tamní ekonomiku do Velikonoc, uvedl, že kdyby byl on prezidentem, tak by se soustředil především na izolaci Američanů s cílem udržet co nejplošší křivku počtu nakažených. Směrem ke společnosti by se měl vyslat jasný a výrazný signál v tom smyslu, že takové opatření je nutné a to po určitou dobu. Společnost by se na to měla připravit a provést daná omezení co nejlépe. ZGates jako prezident by se snažil také vyslat jasné signály v tom smyslu, že překonání problémů nebude jednoduché. Jasně by se mělo také říci, že zdraví je přednější než peníze. Nehledě na to, jak tragický je finanční rozměr této nevídané a neočekávané krize.