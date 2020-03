Česko nabídne Itálii i Španělsku pomoc, každé zemi 10 000 ochranných obleků

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka si to stát může dovolit, protože má aktuálně 250 tisíc ochranných obleků a další ještě přijdou. "Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," poznamenal. Česko disponuje těmito ochrannými prostředky, protože od svého vstupu do NATO se dlouhodobě specializuje na boj proti biologickým, chemickým a jaderným zbraním.

Poskytnutí datu oběma zemím potvrdil na Twitteru i ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček: