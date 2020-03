Koronavirus: Komise vydává pokyny k ochraně kritických evropských aktiv a technologií v současné krizi

Cílem je chránit podniky a kritická aktiva v EU, zejména v oblastech, jako je zdravotnictví, lékařský výzkum, biotechnologie a infrastruktura nezbytná pro naši bezpečnost a veřejný pořádek, aniž by byla ohrožena obecná otevřenost EU vůči zahraničním investicím.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Pokud má být Evropa po této krizi stejně silná jako před ní, musíme nyní přijmout preventivní opatření. Tak jako v každé krizi, kdy mohou být naše průmyslová a podniková aktiva pod tlakem, musíme chránit naši bezpečnost a hospodářskou svrchovanost. Máme v rámci evropského a vnitrostátního práva k dispozici nástroje pro řešení této situace a chtěla bych vyzvat členské státy, aby je plně využívaly. EU je a zůstane otevřeným trhem pro přímé zahraniční investice. Tato otevřenost však není bezpodmínečná.“

Komisař pro obchod Phil Hogan dodal: „Čelíme nebývalé krizi v oblasti veřejného zdraví, která má zásadní dopad na evropské hospodářství. V EU jsme a chceme nadále zůstat otevřeni zahraničním investicím. Za současných okolností však musíme tuto otevřenost zmírnit příslušnými kontrolami. Musíme vědět, kdo investuje a za jakým účelem. EU a její členské státy k tomu mají správné právní nástroje. Dnešní pokyny vyzývají členské státy k maximálnímu používání těchto nástrojů a poskytují další jasné informace o tom, jak využít náš rámec pro prověřování investic, aby se v současné krizi zabránilo prodeji strategických aktiv EU.“

Podle stávajících pravidel EU mají členské státy pravomoc prověřovat, z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, přímé zahraniční investice ze zemí mimo EU. Ochrana veřejného zdraví je uznána jako naléhavý důvod obecného zájmu. Členské státy tudíž mohou uložit zmírňující opatření (např. dodavatelské závazky s cílem uspokojit životně důležité potřeby členských států a EU) nebo zabránit tomu, aby zahraniční investor získal určitou společnost nebo nad ní převzal kontrolu. Vnitrostátní mechanismy prověřování přímých zahraničních investic jsou v současné době zavedeny ve 14 členských státech. Díky nařízení EU o prověřování zahraničních investic, které je v platnosti od minulého roku, je EU dobře vybavena pro koordinaci kontroly zahraničních akvizic prováděné na úrovni členských států.

U příležitosti vydání těchto pokynů vyzývá Komise členské státy, ve kterých již prověřovací mechanismus existuje, k plnému používání nástrojů, které mají podle unijních i vnitrostátních právních předpisů k dispozici, aby se zabránilo kapitálovým tokům ze zemí mimo EU, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek v Evropě.

Komise rovněž vyzývá zbývající členské státy, aby zavedly plnohodnotný prověřovací mechanismus a v mezidobí zvážily všechny možnosti, které by v souladu s právem EU a mezinárodními závazky řešily potenciální případy, kdy by akvizice konkrétního podniku, infrastruktury či technologie ze strany zahraničního investora nebo jeho kontrola nad nimi představovaly riziko pro bezpečnost nebo veřejný pořádek v EU.

Komise rovněž podporuje spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o prověřování přímých zahraničních investic v případech, kdy by zahraniční investice mohly mít dopad na jednotný trh EU. Zahraniční akvizice již nyní spadají do působnosti nařízení EU o kontrole přímých zahraničních investic a mohly by být přezkoumány v rámci mechanismu spolupráce zavedeného nařízením, který bude plně funkční od října 2020.

Pokyny rovněž připomínají, za jakých konkrétních podmínek může být v souvislosti s nabýváním podílů omezen volný pohyb kapitálu, zejména ze třetích zemí.

Komise bude rovněž nadále pozorně sledovat vývoj situace v praxi a je připravena k diskusi a zajištění koordinace ohledně jakéhokoliv případu zahraniční investice s širším evropským dopadem. Ochrana strategických aktiv EU bude rovněž předmětem diskusí mezi předsedkyní von der Leyenovou a vedoucími představiteli EU na zítřejší videokonferenci Evropské rady.

Souvislosti

Nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic bylo přijato v březnu 2019. Poprvé zavádí mechanismus na úrovni EU, který koordinuje prověřování zahraničních investic, jež mohou mít vliv na bezpečnost a veřejný pořádek Unie a jejích členských států. Tento mechanismus je založen na povinnosti výměny informací mezi členskými státy a Komisí, jakož i na možnosti Komise a členských států vydávat stanoviska a připomínky ke konkrétním transakcím. Tento mechanismus se začne uplatňovat 11. října 2020. Komise a členské státy již spolupracují na úpravách vnitrostátních prověřovacích mechanismů a na zajištění úplného a rychlého provedení nařízení na unijní i vnitrostátní úrovni.

Další informace

