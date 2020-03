Lehce negativní dopoledne. Rizikem americká data, debata o eurobondu a doma ČNB

Pro dnešní den, který se pro hlavní trhy rozjíždí zatím negativně, se rýsuje několik důležitých témat. Na globálních trzích to budou americké statistiky z trhu práce, debata o krizovém eurobondu a pozornost se podle nás bude stáčet i zpět k nákaze v USA. Domácí scénu pak opanuje zasedání ČNB.



Ze seznamu nových makrodat nebudou investoři sledovat "starý" údaj o americkém HDP za 4Q loňského roku. Na výsluní se naopak vrátí týdenní statistika žadatelů o dávky v nezaměstnanosti, která byla dlouho přehlížená, ale nyní jako jedna z prvních podchytí hmatatelný dopad útlumu aktivity v ekonomice. Konsensus je nastřelený na 1,6 milionu, ale odhady jdou mnohdy na 2-4 miliony nových žádostí. Je třeba říci, že velká nejistota panuje jak o výši už tak extrémního čísla, tak o rozložení přílivu žadatelů do jednotlivých týdnů.

Vlády EU přišly už s množstvím fiskálních opatření, která by měla podpořit ekonomiku. Naposledy trhy potěšil velký balík v Německu. Jižní křídlo Unie však volá po tom, aby EU jako celek vydala společné dluhopisy, kterými by se financoval boj s koronakrizí. Jako obvykle se proti staví Německo či některé další severní země a tento střet je vnímán negativně. Na druhou stranu, Němci teprve nyní dospěli k pozastavení rozpočtových limitů a masivní fiskální expanzi a zřejmě nejsou připraveni na další velký ústupek ze své zodpovědné rozpočtové politiky.

Co se týče nákazy, její epicentrum se jednoznačně posouvá přes Atlantik do USA. Ačkoli v Evropě zůstává situace neblahá, postupně se dostáváme do fáze, kdy nákaza aspoň nezrychluje. To ovšem není případ Spojených států, kde je nově nakažených stále víc. Za včerejšek to bylo přes 13 tisíc a toto číslo vysoce převyšuje maxima z evropských zemí i Číny. Poměr nakažených k obyvatelstvu je ve státě New York o dost výš než v Itálii nebo Švýcarsku, přičemž v dalších lidnatých státech je nákaza teprve v počátečním stadiu (Kalifornie, Texas, Florida atd.). Stejně tak jsou na začátku počty obětí viru, které denně přibývají už po stovkách.

ČNB dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby. Prostoru má dost a pokles základní sazby na očekávaných 1,25 pct ještě není žádný extrém. Zajímavější budou jiné otázky. První je výhled pro sazby, tedy jestli banka kromě deklarace připravenosti rovnou naznačí pokračující snižování. Druhá otázka se týká QE, jehož legislativní úpravu banka nedávno dohodla s vládou. Zatímco dosud banka skrze velké devizové rezervy pomáhá s financováním zahraničním vládám, skrze QE by se její podpora upřela více k té české, která rovněž výrazně navýší dluh. A tím se dostáváme ke třetí otázce, tedy jestli je na stole možné vyfukování devizových rezerv skrze intervence na podporu koruny. Vzhledem k uklidnění kurzu v posledních dnech asi taková akce nepřijde hned, ale bankéři by mohli preventivně pohrozit, aby se domácí měna nedostala spolu novým uvolněním politiky do nebezpečné spirály.

Aktuálně sledujeme na evropských akciích ztráty kolem 2 procent. Dluhopisy se naopak kupují, a to hlavně ty rizikovější z periferie EMU. Daří se ale také dluhopisům americkým. Eurodolar navazuje na včerejší večer a rozšiřuje zisky na 1,0940. Koruna si spolu s tím připisuje na dolar asi půl procenta, zatímco vůči euru lehce slábne na 27,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:25 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.4997 0.2998 27.5504 27.3642 CZK/USD 25.1288 -0.2501 25.2374 25.0431 HUF/EUR 356.0684 0.6781 356.5176 353.0700 PLN/EUR 4.5773 0.0652 4.5974 4.5626

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7564 0.1732 7.7690 7.7330 JPY/EUR 120.3310 -0.5319 120.8270 120.1650 JPY/USD 109.9660 -0.9281 110.6390 109.8340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9171 -0.2561 0.9225 0.9144 CHF/EUR 1.0647 0.1081 1.0651 1.0623 NOK/EUR 11.7337 0.6551 11.8118 11.6512 SEK/EUR 11.0250 0.4417 11.0966 10.9941 USD/EUR 1.0943 0.5744 1.0947 1.0899

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6762 -0.6705 1.7036 1.6753 CAD/USD 1.4170 -0.1772 1.4278 1.4170

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny