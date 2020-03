Česko pomůže Itálii a Španělsku, vojenské lékaře ale nevyšle

Česká republika poskytne Itálii a Španělku ochranné obleky. Ve čtvrtek to na twitteru oznámil ministr vnitra Jan Hamáček. Právě ochranné obleky a další roušky vezou zároveň z Číny do Česka dvě letadla, která v Praze přistanou dnes odpoledne a navečer. Vyslání vojenských lékařů do Itálie nebo Španělska ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl.

Podle Hamáčka Česko pošle Itálii a Španělsku 10 tisíc ochranných obleků pro zdravotnický personál. Hamáček to oznámil na sociálních sítích kolem 10. hodiny dopoledne, tedy zřejmě krátce poté, co pomoc vláda schválila.

"Aktuálně máme 250 000 ochranných obleků a další na cestě. Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," vysvětloval ministr vnitra. Ministr zahraničí Tomáš Petříček upřesnil, že 10 tisíc ochranných obleků dostane každá země. S jejich velvyslanci jeho resort řeší, jak pomoc předat.

Hamáček už předtím avizoval, že do Česka míří dvě čínská letadla s rouškami a ochrannými obleky. Podle webu zdopravy.cz jde o nákladní Boeing 777F letící ze Šanghaje, který může přepravit až 102 tun zboží. Do Prahy letí také osobní Airbus A330, který předtím přivezl zdravotnický materiál v nákladovém prostoru i vyskládaný na sedačkách.

Čeští diplomaté shání zdravotnický materiál i v dalších zemích. "Na převoz čeká 8 tun ochranných rukavic a rychlotestů od malajského výrobce. Prioritou jsou pro nás nyní plicní ventilátory a další přístroje, které zachraňují lidské životy v těch nejtěžších případech," tweetoval Petříček.

Ten navrhoval i vyslání lékařských týmů. Nasazení vojenských lékařů v Itálii nebo Španělsku ale odmítl ministr obrany Lubomír Metnar.