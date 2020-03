Podpůrný balík v USA schválen, akcie mírné ztrácí, data nezaměstnanosti v hledáčku

Akciové trhy posilovaly druhý den po sobě, i když o poznání méně výrazně. Americké trhy rostly v očekávání schválení rekordního podpůrného balíku vládních opatření v objemu 2 biliony dolarů, jež nakonec Senát později jednohlasně schválil. Nyní musí ještě projít v pátek Sněmovnou. Investoři doufají, že trhy tím získají silnější půdu pod nohama. Objevují se však i názory, že by velikost nemusela být ani tak dostatečná.

Firmy, jež dostanou pomoc ve formě úvěrů (na to vyčleněno 500 mld. USD) budou mít zakázáno vyplácet dividendy a provádět zpětné odkupy akcií po dobu trvání plus 1 rok poté. Podmínky by měly být příznivé zejména pro hotelnictví, restaurace, retailové prodejce. Diskutovaná podpora aerolinek se rovněž uskuteční jak ve formě dotací, tak ve formě úvěrů, stát zde však navíc bude mít možnost opci na majetkový podíl ve firmách, nemělo by to tedy znamenat podíl automaticky. Velikost podpory je o něco menší, než se přepokládalo, na úrovni 32 mld. USD. Firmy se také musí zavázat, že nebudou minimálně od září propouštět. Samotný Boeing obdrží pomoc ve výši 17 mld. USD.

Do zdravotnictví by mělo mířit přes 400 mld. USD, což bude zahrnovat nákupy techniky, rozšiřování kapacity, ochranných pomůcek, ventilátorů, atp. Podpory ve výši 23 mld. USD by se měly dočkat i zemědělci. Každý dospělý občan s ročním příjmem do 75tis. USD, obdrží jednorázovou hotovost 1200USD a na každé dítě 500 USD. Lidé, jež prokáží zasažení virovou situací, budou mít také možnost odložit splátky hypoték na 2 měsíce. Zákon naopak neobsahuje navrhovanou podporu na nákup ropy do strategických rezerv, ani prostředky na výstavbu čistých zdrojů energie. Takové kroky by mohly být údajně součástí dalších opatření.

Evropské futures i asijské trhy dnes prozatím oslabují o 2%, patrně ve smyslu „buy the rumor, sell the news“, dnes budou zveřejněna velmi důležitá americká data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, jež mohou nachýlit trhy oběma směry, očekává se růst na 1,6 milionu, oproti 280 tis. minulý měsíc.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny