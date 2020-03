Alena Schillerová: Musíme se bavit o přímé podpoře pro OSVČ

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Přímá podpora části podnikatelů

Zdroj: ČT 1 | 25.3.2020 | 19:00 | Pořad: Události | Téma: Ministryně financí

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

--------------------

A v Událostech teď živě vítám vicepremiérku a ministryni financí Alenou Schillerovou. Slyšeli jsme nářky restauratérů, ale třeba i lidi z knižního trhu žádají o přímou podporu. Z vašich úst už v reportáži zaznělo, že s ní počítáte, tak jakou konkrétní podobu bude mít?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Takže dobrý večer všem. Já zítra otevřu toto téma na jednání vlády. Předpokládám, že určitě bude mít pozitivní ohlas, a musíme se bavit zejména o přímé podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné, protože my jsme zatím řešili ty nejdůležitější věci, odložení daní, řešili jsme o prominutí, odložení a částečné prominutí odvodu za sociální a zdravotní pojištění, prominutí zálohy na dani z příjmu, ošetřovné pro OSVČ a tak dále. A samozřejmě zaměstnance. To byly ta nejdůležitější témata. Já jsem dnes jednala s bankami, aby odložily splátky hypoték, úvěrů, to znamená, je to celý balík, a teď musíme jednat a bavit o přímé podpoře OSVČ, protože skutečně zavřeli jsme provozovny drobným živnostníkům tak, jak jste říkala v té reportáži. Já je nebudu vyjmenovávat, protože bych na někoho zapomněla. A musíme si říct prostě, jak jim pomůžeme. Představa...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže nějaká konkrétní představa ještě není, jak by to mělo vypadat?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Ano. Tak já ji mám, tu představu. Já bych ji ráda představila zítra až svým vládním kolegům, protože mi připadá takové nevhodné ji vzkazovat přes média, nicméně protože budete chtít asi něco naznačit, já bych byla ráda, abychom se pohybovali někde kolem minimální mzdy, abychom tam započetli nebo odečetli odvody, které jsme teď prominuli, čili někde v těchto řádech, aby prostě to zajistilo nějaký důstojný život po tyto dny, které jsou složité a oni musí být doma.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

--------------------

Paní vicepremiérko, ještě krátce k té věci, která už taky zazněla. Část nouzových opatření dosud vycházela z krizového zákona a vláda je teď nově opřela o zákon o ochraně veřejného zdraví. Slyšeli jsme obavu některých právníků, že to může znamenat zkomplikování cesty k žádosti o odškodnění, případně její úplné zablokování. Můžete ujistit veřejnost, že něco takového nenastane?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Vůbec ne, já jsem četla výklad právníků z Ministerstva vnitra. A výklad, jestli je to podle krizového zákona nebo zdravotního zákona, je úplně stejný, protože ten výklad je takový, je že přímá, jasná náhrada škody je v případě, že zabíráte někomu majetek nebo mu přikazujete nějakou činnost. A nic takového nenastalo. My jsme to učinili právě proto, že se objevovaly různé spekulace, a vždycky v každé takovéto krizové době, já si to pamatuju z doby povodní, máte vedle těch slušných lidí, kterých je zaplaťpánbůh většina, máte černé pasažéry. A vůči těm se samozřejmě stát vymezí, to znamená, že my jsme chtěli zamezit těm nejednoznačným výkladům, proto je to podle zdravotnického zákona, tak je to v pořádku. Ale výklad, i co se týče krizového zákona, byl stejný.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

--------------------

Vicepremiérka Alena Schillerová, děkuju vám.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/

--------------------

Děkuju vám za pozvání a všem přeji krásný večer.