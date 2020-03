Alena Schillerová: Zájem o české dluhopisy je enormní

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: TV Nova | 25.3.2020 | 19:30 | Pořad: Televizní noviny | Téma: Ministryně financí

Petr SUCHOŇ, moderátor

--------------------

A ve vysílání vítám ministryni financí Alenou Schillerovou. Dobrý večer, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/

--------------------

Dobrý večer.

Petr SUCHOŇ, moderátor

--------------------

Koronavirus zvýší daně, až odezní, aby se naplnila státní kasa – je tahle hrozba reálná, tento výhled?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/

--------------------

Ne, v žádném případě reálná není. Nic takového dělat nebudeme. Přece po takovéto krizi, která věřím, že odezní, co to půjde rychle, zatím se vyvíjí po zdravotní stránce, vidíte, že velmi optimisticky, takže by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat, abychom firmám a lidem zvýšili daně v době, kdy se budou vyhrabávat z těchto problémů. Takže to je nesmysl a rozhodně zvyšovat daně nebudeme.

Petr SUCHOŇ, moderátor

--------------------

Jak moc pomohou podle vás ony dluhopisy? Už máte nějakou představu, zda o ně bude zájem a v jakém objemu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/

--------------------

Tak, že o ně je zájem, potvrdila dnešní aukce na finančních trzích, kdy my jsme byli připraveni prodat asi za 12 miliard, a nakonec jsme prodali za 53,4 miliardy. To znamená, vlastně několikanásobně víc, než jsme plánovali. Zájem byl enormní. Je to dáno dvěma faktory. První je ten, že Světové obchodní fórum označilo prostě makroekonomickou situaci České republiky za nejlepší na světě. To je prostě velmi významné. Čili my jsme považování za stabilní ekonomiku s dobrým stavem veřejných financí a nízkým zadlužením, takže je zájem o náš dluh. No, a druhá věc je ta, že jsem signalizovala, že chci prosadit novelu zákona o České národní bance. Kdyby se zapojila do tohoto obchodování Česká národní banka víc, než dnes může, tak aby kupovala střednědobé, dlouhodobé státní dluhopisy od bank, od dalších institucí, tím vlastně posílila ten finanční trh o další peníze a v podstatě nám nějakým způsobem zabezpečila velice výhodné úrokové sazby. Ale ještě bych chtěla připomenout: my jsme dnes vlastně prodali za 53,4 miliardy, ale za úrok 1,13 %, což je méně, než jsme prodávali v lednu před krizí, takže úplně úžasný výsledek.

Petr SUCHOŇ, moderátor

--------------------

Ještě ke schodku rozpočtu. Těch 200 miliard – prý to nemusí být konečné číslo – je nějaká hranice toho schodku, přes kterou určitě nepůjdete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/

--------------------

Tak já samozřejmě nemám věšteckou kouli. Ale včera jsem to řekla jasně v Poslanecké sněmovně: Naše makroekonomická predikce vychází z toho, že by krize skončila někdy na konci druhého čtvrtletí a v tom třetím století se ekonomika začala vracet pomalu do normálu. To nebude z nuly na 100. Samozřejmě tam bude nějaké zpoždění. Ale česká ekonomika je silná. Naši podnikatelé, naši lidé jsou pracovití a prostě se budou snažit vytvářet hodnoty, takže my počítáme s touto vizí. Také ten propad ekonomiky jsme ve světle této vize odhadli na -5,1 % HDP. Ale naší velkou neznámou, a to největší neznámou, je čas. Za předpokladu, že by prostě se nepotvrdila tato vize – a já věřím, že se potvrdí – tak samozřejmě by se mohlo stát, že v létě půjdu s další novelou zákona o státním rozpočtu do Poslanecké sněmovny a tam samozřejmě by to vycházelo z konkrétních odhadů propadu příjmu a potřeb výdajů. Ale nicméně každopádně chci ujistit občany, že pro nás je prioritní udělat pro ně maximum a udělat pro naše firmy maximum a že stát prostě jim bude pomáhat, co mu síly budou stačit, takže v tuto chvíli je podstatné pomáhat, protože se nám to potom v budoucnosti vrátí.

Petr SUCHOŇ, moderátor

--------------------

Paní ministryně. Děkujeme, hezký večer. Díky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/

--------------------

Já moc děkuji za pozvání. Všem přeji hezký večer.