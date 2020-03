ČNB bude dál uvolňovat měnovou politiku (Ranní zpráva z finančního trhu)

Na pozadí rostoucích statistik obětí pandemie a obřích hospodářských stimulů hledá trh světlo na konci tunelu. Akciové trhy při zvýšené volatilitě hledají směr. Česká národní banka naplní očekávání trhu a bude dál stimulovat ekonomiku.

Dva biliony USD míří ze senátu do sněmovny

Hlavní veličinou na finančním trhu zůstanou statistiky související s dopadem pandemie. Akciový trh má za sebou dva dny růstu, k čemuž výrazně dopomohly mohutné měnové a fiskální stimuly. Mamutí fiskální impuls v podobě dvou bilionů dolarů (cca 10 % HDP) byl včera schválen americkým senátem v poměru hlasů 96-0 a návrh bude dále schvalován dolní komorou již zítra. President Donald Trump vyzval Kongres k jeho urychlenému přijetí s tím, že on jej následně okamžitě podepíše. Již nyní se diskutuje o dalších opatřeních, pokud ta stávající nebudou stačit. Japonsko zvažuje vyhlášení stavu ohrožení poté, co narostl počet výskytu nakažených. Asijské akciové trhy dnes většinou mírně klesají. Akciové futures v USA a Evropě se pohybují smíšeně. Z makroúdajů dnes bude stát za pozornost vývoj spotřebitelské důvěry v Německu, která již vlivem pandemie zřejmě klesá. Finanční trhy pravděpodobně nadále budou velmi volatilní.

Čekáme, že ČNB na dnešním zasedání sníží hlavní úrokovou sazbu o dalších 50bp na úroveň 1,25 %, což je přibližně i očekávání peněžního trhu. Blíže k výhledu na ČNB viz komentář Martina Gürtlera zde: https://bit.ly/33FHvYa. Důležité ale bude sledovat vyjadřování ČNB ohledně dalších kroků včetně plánované možnosti nákupu vládních dluhopisů. Včerejší dluhopisová aukce indikuje, že by ČNB tento nástroj vůbec nemusela použít, pokud ovšem situace nebude dále výrazně eskalovat.

Česko emitovalo rekordní objem dluhopisů

Zprávy o počtu úmrtí v Itálii a Španělsku a také USA včera tížily globální sentiment. Akciové trhy se pohybovaly ze strany na stranu, nicméně po předešlém silném nárůstu se pokles nekonal. Naopak na americkém i evropském akciovém trhu převládly drobné nárůsty. Německý parlament (Bundestag) většinou hlasů schválil nouzové navýšení zadlužení o 156 miliard EUR, jako součást plánovaného fiskálního záchranného balíku ve výši 750 mld. EUR. Návrh bude v pátek schvalovat horní komora.

Ministerstvo financí ČR včera během jediného dne emitovalo dluhopisy v objemu 53,4 miliardy Kč, což je v Česku historicky nejvyšší emise. Jedná se tak o celou čtvrtinu navrhovaného deficitu pro letošní rok ve výši 200 mld. Kč, přičemž po předchozích emisích by tak stát měl zajištěnou po dnešní aukci zhruba celou třetinu roční výpůjční potřeby. K takto vysoké poptávce po českém vládním dluhu mohla pomoci chystaná legislativní změna, která by umožnila ČNB provádět rozsáhlejší nákupy vládních dluhopisů. Blíže k dnešní emisi viz komentář Františka Táborského zde https://bit.ly/3dw5Nbq.