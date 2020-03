Wall Street 25.3. - kýžený fiskální balík se zase zadrhnul, trhy na to ale nestihly zcela reagovat

Situace v

se zatím spíše dále jen zhoršuje, nehledě na přání prezidenta

, který by chtěl ekonomiku v zemi restartovat nejlépe do Velikonoc, které budou na konci druhého dubnového týdne.

Americké akciové trhy dnes prošly nesourodou seancí. Prestižní DJIA si připsal další zhodnocení a posílil těsně nad 2%, širší index S&P 500 lehce přes 1% a technologický Nasdaq ztratil dvě desetiny procenta.Hlavním hybatelem celé seance byla očekávání schválení fiskálního podpůrného balíku v tamním Senátu. Tento faktor tlačil přes den trhy do výraznějších plusů, ale těsně před koncem řádného obchodování se objevily zprávy o tom, že ani napotřetí kýžená dohoda nebude vyjednána kvůli rozporům ohledně finální podoby návrhu kolem pojištění nezaměstnanost . Trhy stihly na toto rozhodně negativní překvapení reagoval pouze částečně.Negativně dnes působily informace o dalším postupu koronavirové nákazy v zemi a především pak varován směrem k nedostatečným kapacitám zdravotnického systému - viz Kapacita nemocnic v New Yorku se už blíží svému limitu. Vrchol epidemie ale teprve přijde