Dnes Senát ČR schválil návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření. Nově zákon zohledňuje i otázku ošetřovného vztahující se na hendikepované osoby alespoň v I. stupni.

Stát tak reaguje na skutečnost, že kvůli celoplošnému mimořádnému opatření s předpokladem delší platnosti nebyla dosud platná právní úprava zákona o nemocenském pojištění schopna adekvátně reagovat na vzniklou mimořádnou situaci rodin s dětmi.

Jaké jsou tedy nové podmínky pro poskytování ošetřovného?

Prodloužení doby poskytování dávky

Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje podle zákona o nemocenském pojištění z důvodu uzavření dětských zařízení a doba jeho výplaty se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Zvýšení věku dítěte, na které je možné dávku čerpat

Ošetřovné náleží při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku. Stejně tak náleží ošetřovné i v případě, že je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření.

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve které dny péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Zůstává možnost vystřídat se v péči

Nárok na ošetřovné může uplatnit ještě i druhá osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat (nikoli však v jednom kalendářním dnu). Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Uplatnění nároku a výplata dávky

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Přílohy