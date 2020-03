9 zemí eurozóny by chtělo společné "corona bonds"

9 zemí EU by rádo iniciovalo vznik a vydání společných unijních "corona bonds", jež by kombinovaly dluhové cenné papíry z různých zemí unie.Myšlenka vydávání společných dluhopisů je doposud brána spíše jako kontroverzní, protože "odpovědné" státy jako Německo , Holandsko či Rakousko nejsou obvykle příliš nakloněné myšlence ručení za dluhy svých "rozmařilejších" unijních soukmenovců především z jihu unie.Ve zmíněné devítce jsou Itálie , Francie, Belgie, Řecko , Portugalsko, Španělsko , Irsko, Slovinsko a Lucembursko. Jejich výzva k vytvoření společného unijního dluhopisového nástroje přichází den před plánovanou konferencí lídrů celé sedmadvacítky.EU již dříve společné dluhopisy zvažovala v době dluhové krize v roce 2011. Některé země myšlenku zavrhly, jako příliš riskantní. Koronavirová epidemie vrací úvahy na toto téma opětovně do hry.Podle některých komentářů je však myšlenka na vyjednání společných unijních dluhopisů otázkou na několik let. Podle zástupců zmíněné devítky zemí je nicméně debatu nutné otevřít, protože je zcela na místě i s ohledem na další vývoj celé eurozóny