Ceny elektřiny pod tlakem, šéf dozorčí rady ČEZ nicméně pokračuje v nákupech firemních akcií

Po ukončení středečního obchodování zveřejněné nové regulatorní hlášení poodkrylo, že prvotní páteční nákupy akcií ČEZ ze strany předsedy dozorčí rady firmy nezůstaly osamoceny.

Dle zatím posledních zveřejněných údajů Otakar Hora na pražské burze nakupoval akcie ČEZ také v pondělí 23. března. Tentokrát celkem 3 700 akcií ČEZ za průměrnou cenu necelých 396 korun. Do akcií ČEZ tím vložil dalších zhruba 1,46 mil. korun.

Společně s nákupy, o kterých jsme informovali včera, tak Otakar Hora již do akcií ČEZ zainvestoval v souhrnu téměř 4,4 mil. korun, když pořídil 10 950 akcií. Jak již jsme také zmiňovali, šéf dozorčí rady je z managementu ojedinělou osobou, která zainvestovala do akcií ČEZ své prostředky přímo na burze. Lépe by jistě takový krok vyzníval spíše od výkonného managementu, než od člena kontrolního orgánu...

Akcie ČEZ se ve středu dopoledne obchodovaly již až za 440 Kč, tj. na více než 2 týdenních maximech. Že vše nebude tak zalité sluncem, ukázal následný vývoj. Akcie ČEZ nakonec zakončily výše jen o 1,1 % na necelých 425 Kč. Cesta zpět vlastně k výrazné technické hladině 500 Kč se v brzké době totiž nezdá příliš realistická a asi ji možná nevěří ani stálý optimista akcií ČEZ Michal Šnobr. Vysoké letité ceny elektřiny nad 50 EUR/MWh se totiž zdají být minimálně na měsíce minulostí. Vývoj ohledně koronaviru tlačí na poptávku a tím i na ceny.

Například v Německu se kontrakt „Base“ elektřiny pro duben obchoduje již za méně než 19 EUR/MWh (viz. graf níže). Své sehrávají také ceny emisních povolenek. Zatímco například v tomto roce oscilovaly u hladiny 25 EUR/t, obchodují se nyní pod 17 EUR/t.

Zdroj: eex.com

ČEZ v minulém týdnu při prezentaci loňských hospodářských výsledků tradičně také zveřejnil kolik má již zajištěno dodávek elektřiny a za jaké ceny. Pro letošní rok měl ke konci roku 2019 prodáno 86 % výroby při průměrné ceně 43,6 EUR/MWh. Očekával, že nakonec celou letošní produkci prodá za 45 EUR/MWh. Pokud v předchozích týdnech většinu produkce neprodal, zdá se to z dnešního pohledu již poměrně málo realistické.





Zdroj: ČEZ

Také zatímco v předchozích měsících šlo sázet na ještě vyšší prodejní ceny elektřiny v letech 2021 či 2022, situace nyní již pro ČEZ tak optimisticky nevypadá. Podíváme-li se na aktuální ceny na domácí energetické burze PXE, kontrakt pro ČR se pro rok 2021 ocitl v tomto týdnu už u hranice 38 EUR, tedy oproti maximům již o 30 % níže (viz. graf níže). Včera pak po solidním nádechu zakončil na 39,40 EUR/MWh. Kontrakt pro rok 2022 pak na zhruba 42 EUR/MWh.

Vidina dalšího zlepšení hospodaření ČEZ v následujících 2 letech se tak pomalu vytrácí. Současné tržní ceny dlouhodobých kontraktů elektřiny se zkrátka pohybují zhruba 10 až 15 % pod prezentovanou cenou dosud prodané produkce ČEZ v následujících 2 letech. Ty spotové jsou pak na ještě slabších úrovních. A jestli se k současnému slunečnému počasí přidá ještě větrno, můžeme se po čase opět dočkat i situace, kdy producenti budou za odběr celodenní spotové elektřiny dokonce platit. Pro některé časy se tak už dokonce děje.