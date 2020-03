Jsme poslední generace, která vidí tuhle ekonomiku?

James Bullard, prezident the Federal Reserve Bank of St. Louis, se podle Reuters domnívá, že ekonomický útlum je nutným krokem pro zastavení pandemie. Podle jeho názoru bychom ani neměli hovořit o recesi, ale o investici do lidského zdraví, která se projeví i tím, jak rychlé bude oživení poté, co pandemie poleví. Včera jsem zde psal o projekcích pana Bullarda hovořících o 30 % nezaměstnanosti a dnes bych se jeho pohledu chtěl věnovat detailněji s několika poznámkami.



Nemusíme ani nijak intenzivně sledovat dění v USA, abychom zjistili následující: Počáteční reakce federální vlády se dlouho nesla ve stylu „nic se neděje“. Pak začaly rychle přibývat opatření v širokém smyslu chápané jako sociální distancování (zaváděné často spíše jednotlivými státy, popřípadě soukromým sektorem). Ale netrvalo dlouho a diskutuje se o tom, že by tato opatření měla být uvolněna proto, aby nedošlo k vážným ekonomickým škodám.





