Akciový trh tápe, poptávka po českých dluhopisech rekordní (Komentář)

Negativní zprávy o počtu úmrtí v Itálii a Španělsku dnes tížily globální sentiment. Akciové trhy se dnes pohybovaly ze strany na stranu, nicméně po včerejších silných nárůstech se pokles nekonal. Naopak v odpoledních hodinách převládají na americkém i evropském akciovém trhu drobné nárůsty. Německý parlament (Bundestag) dnes většinou hlasů schválil nouzové navýšení zadlužení o 156 miliard EUR, jako součást plánovaného fiskálního záchranného balíku ve výši 750 mld. EUR. Návrh bude ještě v pátek schvalovat horní komora. V USA se vyčkává na schvalování a detaily masivního fiskálního stimulu ve výši přes 2000 mld USD. Kurz USD/EUR dnes bez větších změn setrval poblíž 1.081.

Ministerstvo financí ČR dnes emitovalo během jediného dne dluhopisy v objemu 53,4 miliardy Kč, což je v Česku historicky nejvyšší emise. Jedná se tak o celou čtvrtinu navrhovaného deficitu pro letošní rok ve výši 200 mld. Kč, přičemž po předchozích emisích by tak stát měl zajištěnou po dnešní aukci zhruba celou třetinu roční výpůjční potřeby. K takto vysoké poptávce po českém vládním dluhu mohla pomoci chystaná legislativní změna, která by umožnila ČNB provádět rozsáhlejší nákupy vládních dluhopisů. Současně jde o signál, že by ČNB tento nástroj vůbec nemusela použít, pokud situace nebude dále výrazně eskalovat. Blíže k dnešní emisi viz komentář Františka Táborského zde https://bit.ly/3dw5Nbq.

Česká koruna v průběhu dne posílila z úrovně 27,70 CZK/EUR do blízkosti 27,30 CZK/EUR, a poté oslabila k 27,60 CZK/EUR.

Zítra zasedá ČNB