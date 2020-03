Souhrn 25.3. - Evropa si uvědomuje problémy, US trhy silně volatilní, euro silnější, ropa v minusech, BCPP v plusu až na Erste

Pražská burza v polovině týdne při velmi výrazné likviditě nakonec pouze "lehce" rostla.



Evropské akciové trhy na tom byly podobně. Ranní silný optimismus se dlouho neudržel a indexy většinu dne strávily spíše pod úrovní včerejších závěrů. Vývoj trhů v USA podpořil odpolední oživení, které však ne všechny trhy dokázaly zohlednit.



Náladu na trzích začínají ovlivňovat tvrdá ekonomická data. První předstihové ukazatele naznačují, že zpomalení bude opravdu velmi silné. Na druhou stranu výhled zůstává i nadále v lepším případě nejistý.

Všechny ty stimulační kroky centrálních bank a vlád jsou sice pěkné, ale potřeba jsou také hmatatelné náznaky zlepšování situace kolem nákazy a ty zatím spíše chybí.







US trhy jsou na tom v průběhu svého dopoledního obchodování podobně. Vše umocněno včerejší extrémní seancí, která opětovně přepisovala mnohé historické tabulky. Co se týče koronaviru, tak situace v USA se zatím spíše jen dále zhoršuje nehledě na přání prezidenta Trumpa, který by chtěl ekonomiku v zemi restartovat nejlépe do Velikonoc, které budou na konci druhého dubnového týdne.







Euro dnes po celý den lehce posilovalo k dolaru a ve finále také k libře, Koruna k euru pouze lehce posílila.







Ropa dnes ztrácí, do záporu se posunulo také zlato. Důležitá zpráva pro ropy přišla z Libye, která potvrdila první případ koronaviru v zemi.







BCPP ráno nasadila raketový růstový pohon, jehož síla ale v průběhu dne postupně vadla. Silně se do věci vložily rakouské banky, když Erste oznámila, že vyslyší volání tamního regulátora a přehodnotí své dividendové plány s tím, že nemůže vyloučit ani variantu jejich úplného zrušení. Akcie banky klesly ve finále o téměř 7%. Ranní růst většiny ostatních titulů byl výrazně utlumen případně zcela obroušen.



Silně pozitivní náladu si udržely pouze akcie Avastu.