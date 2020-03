Počet dopravních nehod po omezení pohybu klesl téměř na polovinu, mrtvých ale výrazně neubylo

Během prvního týdne omezení volného pohybu, které vláda přijala v boji proti šíření koronavirové infekce, zemřelo na českých silnicích pět lidí. Menší hustota osobní dopravy přinesla o polovinu méně nehod i výrazně méně zranění. Počet smrtelných nehod ale bohužel ani na prázdnějších silnicích výrazně neklesl. Ukazuje to porovnání statistiky policie z týdne 16.3. – 22.3. se stejným obdobím v letech 2017 – 2019. Prosíme řidiče, aby na vzájemnou ohleduplnost a solidaritu nezapomínali ani za volantem!

Rok (16. 3. -22. 3.) Dopravní nehody Usmrcení Těžká zranění Lehká zranění 2020 1002 5 12 162 2019 1 977 6 42 368 2018 1 879 3 23 343 2017 1 801 7 31 381

„Týden je příliš krátká časová řada na to, abychom dělali závěry o dopadu mimořádných opatření na nehodovost. Je patrné, že výrazně oslabený provoz se projevuje v úbytku celkového počtu nehod. Nadějnou kolonkou ve statistice je i nízký počet těžkých zranění. U nejtěžších následků nehod – úmrtí a těžká zranění - je ale ošemetné předpokládat, že nízké intenzity dopravy přinesou automaticky méně tragických nehod. Prázdnější silnice dávají prostor k vyšším rychlostem a právě nepřiměřená rychlost je stále nejrizikovějším faktorem při nehodách, kde umírají lidé. Pozitivně by se naopak mohl projevit menší počet kolizních situací mezi vozidly a těmi nejzranitelnějšími - chodci a cyklisty,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.Stále platí, že by se řidiči měli vyvarovat agresivní jízdy a nepřiměřené rychlosti a maximálně věnovat pozornost řízení. Právě tyto faktory nejvíce přispívají k nehodám s těžkými následky. Chodci a cyklisté by se měli chránit tím, že se nebudou rozptylovat mobilním telefonem, budou sledovat provoz kolem sebe a za snížené viditelnosti budou nosit reflexní prvky.„Vidíme kolem sebe silnou vlnu solidarity, odpovědnost a ochotu chránit druhé dodržováním pravidel. Máme příležitost přenést si takové chování i na silnice . Nezapomínejte prosím na ohleduplnost a vzájemný respekt ani za volantem. Záchranáře, hasiče i policisty v těchto dnech potřebujeme na úplně jiných místech než u dopravních nehod,“ dodal Neřold.