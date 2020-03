Ven už jen ve dvou, na chaty vůbec. Ministr v tichosti upravil nařízení

Ministerstvo zdravotnictví upravilo nařízení o omezeném pohybu na veřejnosti, aniž by na to upozornilo. Podle nového bodu už nesmí lidé na veřejných místech pobývat ve více než dvou. Ministerstvo také nařídilo pobývat až na výjimky v místě svého bydliště, znamená to tedy konec cest na chalupy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal upravenou verzi mimořádného nařízení už v pondělí, platit začala od úterních 6:00. Vláda ani ministerstvo ale nikde neupozornily na změnu, která se týká počtu lidí, kteří spolu mohou na veřejných místech pobývat. Informoval o tom portál Seznam Zprávy.

"(Nařizuje se) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné," stojí v opatření.

V novém dokumentu také ministerstvo nařídilo omezit pohyb na veřejných místech na nezbytně nutnou dobu a mimo pobývat v místě svého bydliště. Výjimku tvoří cesty do zaměstnání, za rodinou, k lékaři nebo do přírody. Chaty a chalupy ale ve výčtu výjimek chybí.