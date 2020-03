Kapacita nemocnic v New Yorku se už blíží svému limitu. Vrchol epidemie ale teprve přijde

Podle agenturních zpráv odvolávajících se na bývalé představitele FDA se kapacita nemocnic v New Yorku kvůli koronavirové epidemii už nyní blíží svému maximálnímu limitu.Až doposud New York vykazuje cca 15 500 nakažených při 192 úmrtích. Počet nakažených odpovídá zhruba čtvrtině celkového množství za celé Spojené státy Podle expertů počet úmrtí může razantně růst, pokud budou nemocnice přetížené. Předpokládá se, že nákaza by v New Yorku mohla kulminovat během následujících 5 týdnů. To, že se nemocnice blíží své kapacitě už nyní, je znepokojující.Podle guvernéra New Yorku Andrewa Cuoma má stát k dispozici cca 3 - 4 000 ventilátorů a objednal dalších cca 7 000 přístrojů. V ideálním případě by potřeboval 30 000 přístrojů. Cuomo uvedl, že celý stát by mohl v následujících 2-3 týdnech potřebovat cca 140 000 nemocničních lůžek. Aktuálně ale disponuje poze 53 000 lůžek.