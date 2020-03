Bernanke: Současná krize se vůbec nedá srovnávat s Velkou krizí. Spíše s velkou živelnou pohromou

Bývalý šéf Fedu Ben Bernanke dnes uvedl, že negativní projevy koronavirové epidemie se v žádném případě nedají srovnávat s Velkou krizí ze třicátých let minulého století, ale spíše s nějakou výraznou živelnou pohromou.Podle Bernankeho měla Velká krize všeobecně jiný základ a také průběh. Celkově trvala 12 let a pramenila z problémů tehdejšího systému.Podobnost může současné dění hledat pouze v celkové míře paniky a volatility trhů.Bernanke uvedl, že očekává poměrně silné a rychlé ekonomické zpomalení, ale také stejně razantní následné oživení. Podobný náhled na věc má také šéf St. Louis Fedu James Bullard.Podle Bernankeho bude velmi záležet na reálném vývoji dopadů krize na trh práce . Pokud se podaří zachovat pracovní místa , tak nehledě na skutečnou délku krize, by mělo být následné oživení poměrně rychlé.Bernanke celkově pochválil reakci současného Fedu , jež byla celkově extrémně proaktivní.Na adresu masivní fiskální stimulace bývalý guvernér Fedu poznamenal, že pokud se nepodaří zajistit správným způsobem zdraví veřejnosti, tak budou všechny stimulace zbytečné a nebudou fungovat.