16.30 h - US trhy v úvodu dne pokračují v silně volatilním obchodování, problémy mají technologie

Problémy má technologický Nasdaq , který se pohybuje pod úrovní včerejšího závěru.

Akciové trhy v USA včera zaznamenaly další z epických dnů, když rostly o cca 10-11%. Pro DJIA byl včerejšek vůbec nejlepším dnem od roku 1933, pro širší S&P 500 pak nejlepším od října 2008.

US akciové trhy po výrazně volatilním průběhu obchodování s futures přenesly zvýšenou volatilitu také do řádného obchodováníHlavním pozitivním motivem je dohoda US Senátu o podobě a rozsahu fiskálního stimulačního balíku. Ten v souhrnu pracuje s opatřeními až za 2 biliónu dolarů a na to trhy slyší.Důvodem pro korekci je pak především narůstající přesvědčení investorů, že po všech možných stimulacích by měly přijít na řad také nějaké reálné zprávy a údaje o zlepšování situace a těch se zatím nedostává ba spíše naopak. První předstihové makroekonomické indikátory naznačují, že škody budou opravdu výrazné.Negativně působí zprávy, že například nemocnice v New Yorku se blíží kvůli přílivu koronavirových pacientů své maximální kapacitě. Vývoj v Itálii nebo ve Španělsku ukazuje, že toto je velmi svízelná a nebezpečná situace s výrazným negativním potenciálem.Index volatility VIX se pohybuje kolem 60 bodů. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 20 bodů. V době vrcholící finanční krize v roce 2008 to bylo nad 82,6 bodu.