Trump chce US restart do Velikonoc. Pentagon míní, že je třeba počítat s několika měsíci

Prezidentovo prohlášení spustilo výraznou vlnu kritiky s ohledem na riziko případného přetížení celého zdravotního systému v zemi.

Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates k tomuto uvedl, že dlouhodobá sociální izolace by mohla být sice velmi nebezpečná, ale na druhou stranu neexistuje žádná "střední cesta". Podle Gatese by uzávěra měla trvat mezi 6-10 týdny.

Podle Gatese je jen velmi obtížné přimět lidi, aby se začali opětovně chovat dle normálních zvyklostí s vysvětlením, že to je potřeba, protože si politické špičky myslí, že růst

je to nejdůležitější, když v té souvislosti hrozí další šíření nákazy a přibývají mrtví.

Čelní představitelé amerického Pentagonu ve svých plánech počítají s tím, že koronavirová pandemie bude ovlivňovat dění ve Spojených státech několik měsíců. Podle ministra obrany Marka Espera je třeba vypracovat patřičné plány v tomto smyslu a už se v tomto ohledu také přijímají předběžná opatření Podle náčelníka generálního štábu je třeba počítat s tím, že ochrnutí ekonomiky potrvá cca 3 měsíce. Tento odhad se zakládá na zkušenostech s průběhem epidemie v zemích jako jsou Čína , Hong Kong, Jižní Korea a další. Otázkou je, jak tyto zkušenosti budou nebo nebudu fungovat v USA Zhruba ve stejnou dobu uvedl prezident Donald Trump , že by chtěl US ekonomiku opětovně zprovoznit do Velikonoc tzn. do 12. dubna a to nehledě na pokračující růst počtu nakažených v zemi. Podle Trumpa je to potřebný krok, protože Velikonoce jsou důležitým symbolem. Navíc USA každý rok ztratí tisíce lidí kvůli úmrtí na zápal plic a to se nijak zvlášť neřeší.