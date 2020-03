Od maxima k -30% jen 21 dnů aneb nejrychlejší výplach v historii překonává i Velkou hospodářskou krizi

Dvacet dva. Jen tolik dnů trvalo americkému indexu S&P 500, aby poklesl z rekordního maxima o 30 %, čímž vytvořil nový historický rekord. Druhý, třetí a čtvrtý nejrychlejší propad o této velikosti se přitom datují až do období Velké hospodářské krize, konkrétně do let 1934, 1931 a 1929, plyne z dat Bank of America Studies.

„Rok 2020 se nenachází v dobré společnosti,“ říká Stephen Suttmeier, stratég technického výzkumu Bank of America. „Korekce roku 2020 pokračuje v přepisování historie, již dříve si v tabulkách zapsala třetí nejrychlejší ukončení býčího trhu od roku 1928,“ dodal Suttmeier.

Index S&P 500 pouze za minulý týden odepsal téměř 15 %, trh se tak ponořil o 32 % pod hladinu historického maxima vytvořeného 19. února. Investoři pokračují v rapidním výprodeji akcií v obavách z dopadů šířící se epidemie koronaviru na globální ekonomiku a z omezených možností centrálních bank a vlád krizi usměrnit.

Při takto rychlých ztrátách začínají někteří z investorů na Wall Street počítat se scénářem horším než pouhá recese a varují, že by období před obratem trhů mohlo být ještě velmi bolestivé.

Při minimech posledních dnů se podle ředitelky pro strategii na akciových trzích ve společnosti RBC, Lori Calvasina, vymaňuje S&P 500 z necenění pro recesi a posouvá se do ještě obtížnějšího scénáře. Calvasina si ve své zprávě všímá, že se nedávný průběh na indexu podobá trase z finanční krize roku 2008. Pokud by index setrval na stávající trajektorii, historie napovídá, že by se dno propadu mohlo nalézat v rozmezí 1600 až 1800 bodů, dodává Calvasina.

„Nemyslete si, že jakákoli stabilizace na akciových trzích signalizuje investovatelné dno amerického trhu, historická zkušenost silně naznačuje opak. Uvědomme si, že rok 2020 jede podle jízdního řádu z roku 2008, jen dvoj až třínásobnou rychlostí“, říká spoluzakladatel DataTrek Research Nick Colas. „Jinak řečeno, další výplach může přijít v příštích dnech, spíše než týdnech,“ dodává Colas.

S tím, že se pokles před vzpamatováním ještě bude prohlubovat, souhlasí také investiční banka Goldman Sachs, která upozorňuje na to, že úroveň portfoliové alokace investorů do akcií se stále pohybuje nad úrovněmi poklesových minim z let 2001 a 2008.

Zdroj: CNBC, Google Finance