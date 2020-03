Der Spiegel: Na globální úrovni potřebujeme pravý opak sociálního distancování

Srbský prezident Aleksander Vučić podle německého Spiegelu hovoří o tom, že „evropská solidarita neexistuje“ a „jde jen o pohádku na papíru“. Naráží tím na to, že Evropa po jeho zemi požadovala, aby snížila závislost na dovozech z Číny a namísto toho kupovala více zboží od evropských dodavatelů. Nyní, když by ale Srbsko chtělo kupovat více ochranných pomůcek, evropské země mu je odmítají prodat, protože toto zboží může být do zemí mimo EU exportováno jen se souhlasem vlády. O tom, co tento vývoj ukazuje o světové politice a kam bychom měli ve zmíněné oblasti směřovat, uvažuje Der Spiegel.



Srbsko narazilo na to, že podle evropských vlád ochranné pomůcky potřebují zejména jejich vlastní lidé. Vučić proto napsal o pomoc čínskému prezidentovi. Der Spiegel v této souvislosti píše o nutnosti spolupráce mezi jednotlivými státy – ty by se podle něj měly chovat opačně než lidé ve společnosti, kde je kvůli epidemii uplatňována politika sociálního distancování.





Čína zmíněné žádosti o pomoc vyhověla a státní média psala o tom, že přítel se pozná až v nouzi. Spiegel míní, že tam, kde se vytvoří geopolitické vakuum, Čína jej ráda vyplní. EU nyní toto vakuum vytváří, a nejen na Balkáně. Ukázalo se to i ve chvíli, kdy o pomoc žádala Itálie , ale EU předala žádost o zdravotnické pomůcky a ochranu jednotlivým státům, a „to nefungovalo“. Mezitím do Itálie dorazili čínští lékaři s potřebným vybavením a čeká se, že přijedou další. Podobně se na Čínu začíná spoléhat Španělsko a z Pekingu míří dodávky materiálu do Íránu, Iráku a Filipín.„Ve stejnou dobu se Peking a Washington viní z toho, kdo je za současnou krizi zodpovědný“ a obě země jsou vzdáleny nějaké spolupráci. Der Spiegel ale tvrdí, že pokud to ještě jasně neukázaly změny klimatu či předchozí krize, tak současná pandemie hovoří jednoznačnou řečí: Je třeba mnohem více komunikace a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, a to nad rámec hranic jednotlivých států.„Nikdo nebude schopen vyvést svět z této krize sám o sobě. Ani Čína , která se radovala z toho, že se jí podařilo vyhnout se zdravotní krizi, ale pár dní poté se již obává ekonomických důsledků, které pandemie vyvolává ve světové ekonomice . Nebudou toho schopny ani Spojené státy , jejichž prezident ještě nedávno ujišťoval, že země je dobře připravena a nyní mobilizuje stovky miliard dolarů , aby zabránil nejhoršímu. A platí to i o Evropě , kde probíhá uzavírání hranic a zdá se, že se zapomíná na vlastní sousedy,“ píše Der Spiegel. A dodává:„Sociální distancování je zdravotnické řešení namířené proti šíření viru. Ale v globální politice potřebujeme pravý opak.“Zdroj: Der Spiegel