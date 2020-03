Úlevy v daňové oblasti se rozšíří (22.3.2020)

Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. K již schválenému Liberačnímu balíčku nově Ministerstvo financí navrhuje posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Zároveň se rozšiřují již zavedená liberační opatření, zejména v oblasti promíjení pokut a poplatků. Přesné technické parametry budou po schválení vládou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

„Možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně představuje pro nejvíce zasažené subjekty garanci, že jejich cash-flow bude v roce 2021 díky vratkám lepší. To je bonifikuje například při žádosti o úvěr a funguje jako jeden z vhodných stabilizátorů podnikatelské činnosti fyzických i právnických osob,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání. Poplatník si po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019. Podnikatelé ocení také prominutí zálohy na daň za druhé čtvrtletí roku 2020. „Prominutím zálohy na daň z příjmů za druhé čtvrtletí letošního roku dává stát najevo naprostou solidaritu s podnikatelským sektorem,“ dodává ministryně financí.

Ministerstvo financí dále s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že o tři měsíce fakticky odloží start závěrečné fáze EET, což byl krok, který vycházel z aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy Finančních úřadů poplatníky. S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET. Tento krok bude legislativně řešen zvláštním zákonem, který předloží na úterní jednání Poslanecké sněmovny.

Přehled všech realizovaných opatření v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí:

Liberační balíček I

Liberační balíček II

Podrobné vysvětlení a podmínky jednotlivých titulů prominutí budou v následujících dnech zveřejněny ve Finančním zpravodaji a upřesněny na webu Finanční správy. Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00.