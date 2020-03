Sanders navrhuje vyplácet domácnostem 2000 USD měsíčně po celou dobu krize

Demokratický kandidát a US senátor Bernie Sanders navrhuje, aby US domácnosti dostávaly po celou dobu koronavirové krize 2 000 USD měsíčně.Podle Sanderse by vláda měla vynaložit zhruba 2 bilióny dolarů na boj s koronavirovou nákazou a jejími negativními projevy.Senátor rovněž odporuje zavedení 100procentní pojištění v nezaměstnanosti s limitem 75 000 USD . Sanders navrhuje také zavedení moratoria na nucená vystěhování, zabavování nemovitostí pro nesplácení úvěrů či vypínání veřejných služeb a prominutí studentských půjček Vláda by měla zajistit navýšení produkce ochranných prostředků jako jsou ventilátory a roušky Vláda by měla také uvalit určitá omezení na společnosti, které obdrží vládní pomoc, jako například zákaz zpětných akciových odkupů a poskytování manažerských bonusů.US Kongres doposud pracuje na pomoci v rozsahu cca 1 biliónu USD