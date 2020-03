V Itálii za den kvůli koronaviru zemřelo 651 lidí. Celkem je tam 5476 mrtvých

Za posledních 24 hodin přibylo v Itálii 651 nakažených. Nemoci tam podlehlo už 5476 lidí. Itálie se mimo jiné kvůli složení populace, šíření nemoci mezi personálem nebo vybavení nemocnic stala epicentrem pandemie. Bezpečnostní opatření tamní úřady podle mnohých přijaly pozdě. Svádějí těžký boj a zatím prohrávají. Velký počet nakažených ochromuje každou nemocnici na severu Itálie. Lékaři pracují na plné obrátky a snaží se o jediné - aby se stav pacientů nezhoršoval a nezemřeli. Jednotky intenzivní péče jsou přeplněná. Situace je nezvladatelná a podle lékařů je šíření nemoci absolutně mimo kontrolu. Pacienti v nemocnici lapají po dechu. Nikdo v Itálii tohle nečekal. Nikdo nečekal, že se budou muset místní zdravotníci v tak krátkém čase starat o tolik nakažených. Není to chřipka, je to chronická pneumonie, která každý den zabíjí stovky lidí.

Lékaři sami říkají, že nikdy nic takového neviděli a varují ostatní státy, že to brzy uvidí také: "Je to úplně jiné než chřipka. Je to spíš jako zápal plic. Ale velmi vážný. Je to velmi náročná situace pro jakýkoli zdravotnický systém. Každý den k nám na pohotovost přijde 50 až 60 lidí se zápalem plic a většina z nich je na tom tak špatně, že je musíme ihned připojit na dýchací přístroje. Museli jsme kvůli tomu přeorganizovat celou nemocnici."

Itálie provádí hodně testů. Testují se tisíce a tisíce lidí. Prozatím se vyléčilo asi sedm tisíc lidí, čísla se ale stále mění.