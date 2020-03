Huobi navýšilo výnosy z těžby kryptoměny o 547 % za rok 2019

Huobi s největší pravděpodobností většina z nás zná primárně jako jednu z největších světových kryptoměnových burz. To ale není vše, protože Huobi toho nabízí mnohem víc. A úspěšně! Se svým Huobi Pool, který se zabývá těžbou, totiž oznámili obrovské navýšení operačních výnosů.

V konkrétních číslech se jedná o růst o 547 %, čímž rozhodně můžeme považovat jejich expanzi za úspěšnou. V roce 2018 totiž tyto výnosy představovaly jen přibližně 53 000 000 USD, zatímco rok minulý už krásných 320 000 000 USD.

Nejedná se však jen o výnosy, i když na nich byl rozdíl výraznější. Velice zajímavá jsou i čísla zisků, kdy se Huobi povedlo je navýšit o 218 %. Od roku 2018, kdy byl Huobi Pool založen, se z ročního zisku 2 500 000 USD stalo v roce 2019 parádních 6 300 000 USD.

Proof of Work či Proof of Stake?

Oboje! Huobi Pool se zaměřuje na těžbu (ražení) obou typů kryptoměn. Kterému se ale daří více? Momentálně se Huobi určitě daří více na Proof of Stake, kdy těžba těchto kryptoměn představuje 35,62 % z jejich čistého zisku. Toto navíc ani neplánují měnit, protože očekávají růst ziskovosti stakingu či zvýšenou oblibu PoS kryptoměn, a chtějí se tak dále soustředit právě na tento typ kryptoměn.

Výraznou část jejich zisků ale samozřejmě tvoří i klasický Proof of Work. Zde se oproti stakingu, jak určitě víte, jedná o těžbu na fyzických těžařských zařízeních a můžeme takto těžit např. Bitcoin. I přes blížící se halving a snahu některých kryptoměn jako Etherea přejít na PoS stále vidíme, že i Proof of Work si udržuje nějakou ziskovost.

Mimo expanzí a nákupu těžařských zařízení v poslední době velkými těžařskými společnostmi to potvrzuje i to, že zisky Huobi Poolu byly z 23,5 % tvořeny právě těžbou kryptoměn využívajících Proof of Work.

Huobi Pool Token

Ve svém posledním reportu, ze kterého vycházíme i právě s těmito konkrétními čísly, připomenul Huobi Pool i svůj vlastní token se zkratkou HPT. Ten je totiž jednou z hlavních částí celého business modelu společnosti. Byl přímo designován pro právě potřeby Huobi Poolu a funguje jako mechanismus odměn za dodávání hashrate či účast na vývoji celé platformy.