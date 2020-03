Ministr Vojtěch řekl, kdy se děti snad vrátí do škol. A maturity prý budou - školy a koronavirus

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se opět vyjádřil k tématu školství. Děti by se podle něj mohly vrátit do škol na přelomu května a června. Ministr to uvedl na TV Prima.

Partie s Terezií Tománkovou: Česko v karanténě. Čí je to vina, že jsme novému koronaviru museli čelit bez roušek? Hosty jsou ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a šéf Ústředního krizové štábu, epidemiolog Roman Prymula.

České rodiče čeká pár perných měsíců. Školy jsou zavřené, a ještě nějakou dobu to tak zůstane. Jak dnes uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, děti by se do škol měly vrátit na přelomu května a června. Znamená to, že budou pravděpodobně chodit do školy jeden měsíc a pak jim začnou klasické letní prázdniny v červenci a srpnu.

Šéf krizového štábu Roman Prymula zase uvedl, že věří, že maturity se letos naopak konat budou. Řešením problému maturit s v souvislosti s koronavirem by podle něj mohly být malé skupiny maturujících studentů.

Ministr školství Robert Plaga na otázky TV Nova ohledně plánů v resortu školství odmítl odpovědět už v sobotu, odmítl také pozvání k on-line rozhovoru s tím, že bude informovat na tiskové konferenci v pondělí.