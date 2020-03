Počet nakažených koronavirem v Česku se blíží tisícovce. Autorka děsivé nahrávky se sama udala policii

Roman Prymula zodpověděl některé z otázek týkajících se rozdělování ochranných prostředků. "Definovali jsme přesně, jaký typ respirátorů, patří které profesi. Ty "trojkové" respirátory jsou opravdu věnovány jenom těm pracovníkům, kteří jsou exponováni nějakému aerosolu, tedy lékařům na jednotkách intenzivní péče, tam, kde se používají ventilátory, stomatologům, kteří provádějí své zákroky a ostatním lékařům už stačí nepochybně respirátor třídy 2, tak jak to je schváleno Světovou zdravotnickou organizací," popsal Prymula, na jaká místa budou putovat "nejlepší" respirátory.

Podle Prymuly by epidemie mohla zpomalit při zhruba 8500 případech:

Respirátory 2. třídy poputují také k pracovníkům na kasách v supermarketech nebo řidičům v dopravních prostředcích. "V ostatních případech už stačí buď rouška, nebo respirátor třídy 1. Pokud všichni budeme mít roušku, tak to nebezpečí, že by se tady šířil virus v zevním prostředí, je poměrně malé a v aerosolu jako takovém virus přežívá tři hodiny. To znamená, že pokud opravdu budeme všichni dodržovat tyto principy, tak nám bohatě rouška, případně respirátor třídy 1, stačí," řekl Prymula. Na běžné občany by se prý mělo dostat také. Roušky jim budou rozesílány prostřednictvím České pošty.