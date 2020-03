Učitelka youtuberkou. Ve videích ukazuje, jak se zbavit chyb v anglické výslovnosti

S aktivitou, která se může obzvlášť hodit v době omezené možnosti vycházet z domova, přišla před několika týdny odborná asistentka z Pedagogické fakulty MU Irena Hůlková. Anglistka, jejíž specializací je fonetika a fonologie, nahrává na svůj YouTube kanál každý týden videa, která mají studentům a dalším zájemcům o angličtinu pomoct zbavit se chyb v často zanedbávané výslovnosti.

Videa můžou výrazně pomoct komukoli, kdo chce na svojí výslovnosti zapracovat. V aktuálně 18 příspěvcích na YouTube představuje úplné základy, jako je fonemická tabulka, jež souhrnně vysvětluje, jak jednotlivé hlásky vyslovovat, nebo pověstné anglické „schwa“ (fonetický symbol ?).

Hůlková na nápad nepřišla úplně sama. Inspirovala ji k němu série tří videorozhovorů s jedním jejím absolventem, také učitelem angličtiny. Říká si Broňa, je to nadšený učitel angličtiny z Brna a videa publikuje dlouhodobě. Když si svoji učitelku k jejich tvorbě přizval a dal jí pár dobrých rad, řekla si, že by mohla produkovat videa vlastní, která by se věnovala konkrétně jejímu pedagogickému tématu, tedy výslovnosti.

„Všichni se hodně soustředí na gramatiku a slovní zásobu a na výslovnost zapomínají. Bohužel na ni často zapomínají i učitelé ve výuce. Přitom když je v ní něco špatně, je to hned slyšet,“ zdůrazňuje Hůlková, která se i na fakultě denně potkává s následky dlouhodobého zanedbávání této stránky jazyka. „Když se někdo výslovnosti léta nevěnuje, chyby takzvaně fosilizují. Na univerzitě už pak může být někdy pozdě se jich zbavit. Proto je potřeba na to myslet, ideálně opravdu hned od začátku, a proto k tomu vedu naše studenty, kteří později budou učit děti.“

A nejnovější příspěvek se věnuje slovům nejčastěji spojovaným s koronavirovou pandemií.

„Výběr témat je zatím hodně nahodilý. Ze začátku jsem chtěla i běžné uživatele seznámit s fonemickou tabulkou a tím, jak se jednotlivé fonémy pro transkripci používají, nebo aby diváci věděli, jaký je rozdíl mezi americkou a britskou výslovností. Podrobněji se věnuju samozřejmě hlavně věcem, o kterých z praxe vím, že se v nich hodně chybuje,“ líčí Hůlková, která se výběrem témat snaží pořád víc reagovat na komentáře lidí, kteří ji na YouTube sledují. „Vím také, že je potřeba občas i odlehčit. Nově nahrávám i kratší bonusová videa kompletně v angličtině pro sledující, kteří se chtějí procvičovat ještě víc.“

Matka dvou dětí nezastírá, že počáteční frekvencí jednoho videa týdně si na sebe upletla bič. Reakce diváků a komentáře pod příspěvky jsou pro ni ale silným motorem, a proto se teď snaží vymýšlet, natáčet, stříhat a publikovat dokonce dva příspěvky týdně.

Natáčení příspěvků už zdomácnělo i v její rodině. Zatímco dřív děti navrhovaly v duchu svých internetových celebrit, aby maminka točila „pranky a challenge“, teď už si zvykly i na videa, která se týkají výhradně anglické výslovnosti.