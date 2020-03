JPMorgan: Jestli se podaří zkrotit nákazu, mohou být trhy zpět na historických maximech na začátku příštího roku

Podle analytiků americké banky JPMorgan Chase by se US akciové trhy mohly vrátit na svá historická maxima na začátku příštího roku, pokud se podaří rychle zvládnout koronavirovou epidemii a pokud se podaří rychlá fiskální pomoc zasažené ekonomice . V takovém případě by mohl širší index S&P 500 na začátku příštího roku dosáhnout opět úrovní kolem 3400 bodů. Dosavadní historické maximum bylo ustanoveno 19. února tohoto roku na 3 386 bodech. V pátek index uzavíral na 2 305 bodech a ztrácí tak vůči maximu již 47%.Index klesl do medvědího trendu 12. března a ukončil tím 11leté období nepřerušovaného býčího trendu.Podle analytiků banky jsou již nyní šance na růst trhů vyšší, než ty na pokračování poklesu. Klíčové bude, jestli a v jakém rozsahu se podaří přijmout fiskální podpůrná opatření . Podle analytiků je třeba, aby takový stimul byl razantní a velmi rychlý.Pokud by se nepodařilo, z jakéhokoliv důvodu, takovou stimulaci vyjednat a přijmout, přineslo by to s největší pravděpodobností širší kapitulaci akciových trhů.