Akciový rok 2020 jako 2008? Nepanikařte, nakupujte

Probíhající výplach v mnohém připomíná začátek posledního masivního tržního kolapsu. Současné ztráty přitom (zatím) nedosahují hloubky tehdejších, a prostor k dalším výprodejům tu i proto je. Statisticky nejlukrativnější přitom bylo v podobných situacích nakupovat při šestém a sedmém výrazném propadu.

Březnový vývoj na akciových dává vzpomenout na brutální podzim 2008. To potvrdilo i nedávné jedenácté výročí tržního dna z 9. března 2009, které trh oslavil hlubokým poklesem. Na ten pak navázaly ještě hlubší jednodenní propady. Mě ale více zajímá, jak to vše začalo a do jaké míry je chování investorů podobné tomu z roku 2008. Nejen proto má smysl nedávný vývoj na trzích zasadit do kontextu historických statistik.

Vývoj indexu S&P 500 v září a říjnu 2008 nabízí první část odpovědi. První pondělí trh klesl o více než 5 %. V úterý následoval reverzní pohyb 60% rozsahu oproti předešlému poklesu, následně ve středu přišel další výplach. Stručně řečeno, rok 2020 se jeví jako solidní kopie podzimu 2008.

Trhy vnímají okamžitá nebezpečí a vyhodnocují rychlost jednání vlád. I přes výrazně rychlejší reakci systémově významných zemí, což platí i o Spojených státech, vývoj v posledních dnech napověděl, že stejně jako v roce 2008 přijdou další poklesy o více než 5 %, připravit bychom se měli i na výkyvy o 10 %.

Je přitom neskutečné, co vše se vešlo do minulého týdne, který v USA skončil pátečním růstem téměř o 10 % (pod což se do značné míry podepsalo obchodování v poslední hodině), o aktuálním týdnu nemluvě. Jen pro úplnost připomenu, že v říjnu 2008 klesl index S&P 500 o 17 %. Vše přitom začalo v noci ze 14. na 15. září pádem banky Lehman Brothers.

Letošní březen je zběsilý. I tak ale mají podle mě investoři s větším rizikovým apetitem šanci vstupovat na trh, každý další pokles o více než 5 % využívat k nákupům, a pozice případně uzavírat tentýž den, aby byli připraveni na případný rychlý obrat i pozitivní vývoj den nato. To alespoň vyplývá z historických statistik.

A co investoři s dlouhodobějšími horizonty? Nikdy se nevyplatilo vstupovat na trh při prvním až třetím výrazném poklesu (ty již máme za sebou), které nastaly po velkém zvýšení volatility. Smysl dávalo reagovat na čtvrtý až pátý pokles, nejvýhodnější pak statisticky byly tržní propady s pořadovými čísly šest a sedm.

Osobně nyní hledám nákupní příležitosti v technologickém sektoru, který se s aktuálním propadem dokáže vypořádat rychleji než zástupci "staré ekonomiky". Konkrétně si myslím, že se kvůli rušení velkého množství sportovních akcí může část tradičních fanoušků přesunout do již tak dynamicky rostoucí komunity on-line hráčů, kde se nabízejí sázky na firmy jako Electronic Arts (hra FIFA 2020) nebo Activision Blizzard (Call of Duty).