Ředitel HSBC: Fintech bude banky doplňovat, opravdu ne požírat

Za posledních dvacet let proměnily technologie nejedno odvětví – hudební průmysl, maloobchod nebo dopravu. I přes toto období velkých technologických změn finanční služby pokračovaly v růstu.

Bankovnictví bylo vždy spojeno s technologiemi. V 70. letech to byl příchod bankomatů a kreditních karet, v 80. letech debetní karty a v těch 90. internetové bankovnictví a e-commerce. Díky obrovskému nárůstu popularity chytrých telefonů se zrychlilo i tempo technologického pokroku, pokládající základy pro rozvoj mobilního bankovnictví.

Všudypřítomnost mobilních telefonů bourá bariéry mezi zákazníky a bankami. Zákazníci tak očekávají personalizované, interaktivní a okamžité služby na dosah ruky, a to prakticky kdykoli.

Tato změna se stala katalyzátorem pro novou generaci finančních startupů, které nabízejí služby na digitálních platformách přizpůsobené specifickým částem trhu. I technologičtí giganti udělali několik odvážných kroků ve finančním sektoru.

Pokrok podporují i zákonodárci. Regulátoři v Singapuru, Austrálii a Velké Británii např. vytvořili izolované testovací prostředí, tzv. sandbox, aby podpořili rozvoj finančních technologií. Hongkongský měnový úřad spustil několik iniciativ, jako např. veřejně dostupné aplikační programovací rozhraní pro banky či platformu pro zúčtování plateb v reálném čase Faster Payment System. Začal také vydávat licence pro virtuální bankovnictví.

Tvrdit, že fintechový boom požírá tradiční bankovnictví, by ale bylo přehnané. Většina těchto začínajících firem vstupuje do malých, úzce specializovaných segmentů širšího finančního sektoru a poskytuje inovativní finanční služby zaměřené na maloobchod, od online bankovnictví po přímé úvěrování.

Tato vlna technologického pokroku ve finančním sektoru nevyvolala revoluci. Finanční instituce naopak tento pokrok vítají a nadále zůstávají dominantními hráči na trhu.

Hlavní světové banky nyní mnohem více investují do technologií a snaží se ponořit do světa digitálních inovací – to obnáší například změnu firemní kultury a myšlení jejich zaměstnanců, vylepšení IT systémů nebo vývoj inovativních nástrojů jako např. nových řešení pro mobilní platby či automatizaci procesů.

Banky navíc využívají nejnovějších poznatků v oblastech zpracování velkých objemů dat a umělé inteligence k lepšímu pochopení potřeb, očekávání a preferencí jejich zákazníků.

Většina zákazníků HSBC nyní používá chytrý telefon k vyřízení finančních transakcí. Přes 80 procent našich retailových bankovních transakcí po celém světě probíhá prostřednictvím digitálních kanálů. Náš hongkongský peer-to-peer platební systém PayMe používá přes 1,6 milionu uživatelů, kteří měsíčně provedou miliony transakcí.

Kromě toho využívají banky nových technologií ke snížení papírování a větší podpoře každodenních aktivit svých klientů. Dále se snaží zautomatizovat rutinní činnosti, používat optické rozpoznávání znaků ke skenování dokumentů a blockchain k zefektivnění a většímu zpřístupnění obchodu.

Tyto kroky pomohou snížit riziko, zrychlit a zjednodušit obchod se zbožím, který po celém světě dosahuje hodnoty 19,48 bilionu amerických dolarů.

Pro dlouhodobou konkurenceschopnost bank je investice do technologií zásadní. Banky by se také měly zaměřit na vývoj a zavádění technologií, které vyhovují potřebám a požadavkům zákazníků. Díky tomu vidíme, že se celý ekosystém zahrnující již zavedené banky, technologické společnosti a fintechové firmy vyvíjí zdravým a konstruktivním způsobem.

Pokud byla první fintechová vlna především o snadnějším, rychlejším a účinnějším poskytování stávajících služeb, pak se další vlna zaměří na rozvoj spolupráce a partnerství mezi technologickými společnostmi a bankami.

Fintechové startupy budou těžit ze silných stránek stávajících bank: zavedené značky, široké zákaznické základny, finanční stability, zkušeností s regulací a osobního kontaktu se zákazníky na pobočkách, které budou i nadále patřit k nejdůležitějším částem bankovnictví.

Tradiční banky mohou na druhou stranu těžit z nekonvenčního myšlení, znalosti trhu a technologického know-how, které jsou charakteristickými rysy flexibilních a inovativních startupů.

Se zvětšováním digitální stopy se ale pojí vyšší riziko. Digitalizace totiž znamená i větší zranitelnost vůči kybernetickým útokům. Proto je nutné, aby banky, fintechové startupy i vlády zavedly důkladné etické kontrolní systémy při zpracování a sdílení dat, aby měly jistotu, že přínosy datových technologií vyvažují jejich rizika.

Dobrou zprávou je, že v politické, regulatorní a veřejné sféře roste očekávání o zavedení rámců, které zajistí, že podniky ochrání své zákazníky a jejich data a zároveň zajistí konkurenceschopnost a efektivitu trhů, zatímco se zpracování velkých objemů dat a umělá inteligence budou dále vyvíjet.

Technologické inovace bankám rozhodně nejsou cizí. Právě naopak. Víme, že před sebou máme dlouhou cestu, ale po celou dobu naší existence se snažíme jít s dobou. V tomto ohledu pro nás fintech není ničím zvláštním.

Autor textu Peter Wong Tung Shun je místopředsedou a generálním ředitelem Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Je také generálním ředitelem a členem správní rady skupiny HSBC.